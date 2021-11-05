يعقوب العوضي



عقدت لجنة رياضة المرأة التابعة للجنة الأولمبية الكويتية اجتماعا تنسيقيا مع اللجنة النسائية للكرة الطائرة مساء أول من أمس في مقر اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وذلك لمناقشة سبل التعاون وخطة العمل في الفترة المقبلة.



وحضر الاجتماع رئيسة لجنة المرأة فاطمة حيات وعضو اللجنة الشيخة بيبي الصباح وأمين السر العام لاتحاد الكرة الطائرة عبدالله الغرير وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنتي التدريب والتطوير بدر الكوس وأعضاء اللجنة النسائية للكرة الطائرة برئاسة د.استقلال الرقم.



وأكد عبدالله الغرير ان الاتحاد سيسخر كل إمكانياته الفنية والإدارية لدعم اللجنة النسائية، بهدف الارتقاء بها محليا ودوليا ونطمح الى ان يكون نتاج عمل اللجنة النسائية على المدى القريب تشكيل منتخب وطني نسائي يمكنه المنافسة بالشكل اللائق على المستويين الإقليمي والدولي.



وقالت فاطمة حيات ان وضع خطة مستقبلية للنهوض باللعبة هدفنا الأساسي، وكذلك وضع تصور شامل للمسابقات المحلية وتشكيل المنتخبات الوطنية للعبة في الفترة المقبلة.



بدوره، أشار بدر الكوس إلى ان لجنة التطوير قامت بعمل لائحة خاصة للجنة النسائية للاستعانة بها في عمل اللجنة، كاشفا عن إنشاء أكاديمية رياضية متخصصة في الكرة الطائرة للاعبين واللاعبات صغار السن، وذلك بالتنسيق مع اتحاد اللعبة.