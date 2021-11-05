أنهى مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية استعداداته لتنظيم الجولة الثانية من منافسات بطولة العالم للدراجات المائية التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 11 إلى 13 الجاري.



تقام البطولة تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، التي سخرت إمكانياتها لتحقيق النجاح المأمول فنيا وتنظيميا، وبإشراف الاتحاد الدولي للرياضات المائية (UIM). ويشارك في البطولة 80 متسابقا، يمثلون 27 دولة هي: الكويت، الإمارات، السعودية، قطر، لبنان، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، تركيا، السويد، المجر، أستونيا، الدنمارك، أميركا، البرتغال، بلجيكا، جورجيا، ألمانيا، كرواتيا، ايرلندا، موناكو، أوكرانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، صربيا، پولندا، روسيا، والنمسا.



ومن المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة مؤتمرا صحافيا يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة أعضاء من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وعدد من المتسابقين العالميين للحديث عن كل ما يخص البطولة. وأكد أمين السر العام ورئيس اللجنة البحرية بنادي الرياضات البحرية أحمد أبل أن اللجنة المنظمة للبطولة بذلت مجهودات مضاعفة للخروج بهذه الجولة إلى بر الأمان وتحقيق النجاح المأمول الذي يليق بالكويت صاحبة الريادة في استضافة البطولات الخليجيـــة والعربــيـــة والآسيويــة والعالميـــة. ولفت أبل إلى أن اللجنة المنظمة وقع اختيارها على حكام من إيطاليا، وذلك لتوفير العدالة لجميع المتسابقين دون استثناء، مبينا أنه سيتم بث البطولة على الهواء مباشرة عبر القناة الثالثة الرياضية بتلفزيون الكويت، على ان يتولى التعليق على المنافسات المعلق العماني خالد السعدي. وأشار أبل في ختام تصريحه إلى أنه تمت إقامة معسكر خارجي لمنتخب الكويت في دولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك من أجل تجهيز وإعداد المتسابقين بشكل لائق.