نظمت وزارة الداخلية لهواة رياضة السيارات الاستعراض الحر الذي انطلق امس في حلبة الشيخ باسل السالم الصباح على الدائري السابع باتجاه الجهراء وذلك بالتعاون مع حلبة الشيخ باسل السالم الصباح، كما ستنظم اليوم الجمعة اليوم المفتوح وبطولة الاستعراض الحر من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 11 مساء وذلك حسب الشروط القانونية، علما انه توجد اماكن مخصصة للعائلات.



ومن شروط المشاركة في الاستعراض الحر للسيارات ان يتم نقل المركبات المعدلة من وإلى موقع حلبة الشيخ باسل السالم الصباح عن طريق الرافعة (الونش) ويمنع قيادتها على الطريق العام نهائيا، وأيضا الالتزام بالجدول المخصص لأيام الاستعراض الحر والبطولات من قبل نادي الشيخ باسل السالم الصباح.