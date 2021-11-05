هادي العنزي



واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت انتصاراته في الدوري الممتاز، بعدما تغلب على الجهراء 89-84 في المواجهة التي امتدت لشوط خامس بعد التعادل بـ 79 نقطة لكل منهما، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات المرحلة الـ 5 للدوري على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، كما سجل برقان أول انتصاراته في البطولة بعد أربع خسائر متتالية، بعدما تغلب على القرين 87-83 نقطة.



جاءت مباراة الكويت والجهراء قمة متكاملة الأركان، فالفريقان لم يخسرا في البطولة، وكلاهما يمتلك كافة الإمكانات التي تؤهله للمنافسة على لقب الدوري حتى مراحله الأخيرة، كما أنهما يضمان العديد من اللاعبين المتميزين، وشكلت خسارة الجهراء لنجمه المتألق اللبناني وائل عراقجي بعد خروجه مصابا ضربة موجعة في سعيه لتحقيق الفوز، كما توقفت المباراة فترة طويلة بعد أن تعرض لاعب الجهراء عبدالله العنزي لخطأ هجومي أدى إلى «بلع لسانه»، وتدخل الفريق الطبي للناديين لمعالجته، وما زاد الوضع سوءا عدم توافر سيارة إسعاف لنقل اللاعب، خاصة أن حالته الصحية لم تكن مستقرة، مما أدى إلى تأخر معاودة المباراة، لتنتهي في الـ 9.15 مساء، وهو ما تسبب في تأخر المباراة الثانية بين برقان والقرين والتي انتهت قبل منتصف الليل بقليل.