اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجمباز خلال اجتماعه الأخير، أسماء رؤساء اللجان العاملة في الاتحاد على أن يتولى أمين السر العام عبداللطيف مراد رئاسة لجنة التدريب والمنتخبات، وأمين الصندوق عايد الشمري رئاسة اللجنة المالية، ومحمد عبدالرسول رئاسة اللجنة الفنية، وحصة الصانع رئاسة اللجنة النسائية. واستعرض الاتحاد خطته لتجهيز الكوادر الفنية لرياضة «الباركور» التي أصبحت اللعبة الرابعة التي سينظمها الاتحاد مسابقاتها إلى جانب الجمباز الفني للرجال والسيدات، والجمباز الإيقاعي للسيدات، فيما قرر مجلس الإدارة إيفاد المدربين محمد العطار وسليمان عبدالرضا إلى قطر للمشاركة في الدورة الدولية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للجمباز في العاصمة الدوحة وتهدف إلى إعداد المدربين في هذه اللعبة.



ووافق مجلس الإدارة على تسجيل أكاديمية «سالتو» في كشوفات الاتحاد، لتصبح رابع أكاديمية تنتسب الى الاتحاد وتحصل على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط اللعبة بعد «أكرو» و«هيلي» و«جمنازيا».