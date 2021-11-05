ناصر العنزي



تعود مسابقة كأس الاتحاد «التنشيطية» إلى المنافسة اليوم بعد توقف لإعلان المتأهلين من المجموعات الثلاث إلى جانب أفضل ثان للمربع الذهبي، وتقام اليوم ٤ مباريات، ففي المجموعة الأولى يلعب كاظمة المتصدر بـ 7 نقاط مع العربي الثاني بـ 4 نقاط، ويواجه الشباب برصيد 3 نقاط برقان صاحب النقطتين، وفي المجموعة الثانية سيكون التنافس شديدا بين القادسية والنصر ولكل منهما 6 نقاط لاعتلاء صدارة المجموعة.



كما يلتقي الكويت والسالمية ولكل منهما 6 نقاط في صراع على الصدارة ضمن المجموعة الثالثة.



في مباراة كاظمة والعربي سيكون الصراع بينهما على أشده للتأهل المباشر عن المجموعة، ويملك الفريقان الإمكانيات لتحقيق الفوز، فالبرتقالي حقق فوزين وتعادلا وقدم مستويات جيدة بقيادة مدربه داركو ومجموعة متجانسة من اللاعبين، وقد تم تدعيم صفوفه بالمدافع الجزائري عماد عزالدين.



أما العربي فهو الآخر مرشح قوي للفوز باللقب إذا أشرك مدربه انتي ميشا لاعبيه الأساسيين، حيث يستعد الأخضر للدخول في منافسات الدوري الممتاز بعد أيام للمحافظة على لقبه. وفي مباراة الشباب وبرقان فإن التنافس سيكون متكافئا بينهما.



وفي صراع المجموعة الثانية فإن القادسية المتصدر والنصر الثاني هما الأقرب إلى التأهل، وقد فاز الأصفر في مباراتيه السابقتين وهو قادر على تحقيق لقب البطولة لما يملكه من إمكانيات فنية، أما العنابي فتدارك خسارته الأولى أمام التضامن برباعية وحقق فوزين على الفحيحيل والتضامن.



وتقام غدا السبت مباراتان، فيلعب خيطان صاحب الـ 6 نقاط مع الجهراء الخالي رصيده من النقاط ضمن المجموعة الثالثة . وفي المجموعة الثانية يواجه الفحيحيل بنقطة واحدة الصليبخات من دون نقاط.