عبدالعزيز جاسم



وسط حضور إعلامي كبير، وصل أمس وفد منتخبنا الأولمبي لكرة القدم قادما من أوزبكستان بعد تأهله إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، حيث كان في استقباله نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد عقله، وعضوا مجلس الإدارة فهد الهملان وسالم سعدون، والأمين العام صلاح القناعي، ومدير التطوير والتدريب عبدالعزيز حمادة.

وهنأ عقلة وفد الأولمبي على التأهل، وقال إن اللاعبين كانوا على الموعد واثبتوا أحقيتم بتمثيل المنتخب، مشيدا بالمستوى المميز الذي ظهروا به في التصفيات، كما وعد اللاعبون والجهازان الإداري والفني بإنهاء جميع المعوقات وتسهيل مهمة مشاركتهم في المباريات الودية والبطولات، لأننا ندرك تماما أن هذا المنتخب هو مستقبل للكرة الكويتية.

وأضاف: يضم الأولمبي مجموعة من اللاعبين المتميزين والموهوبين الذين قدموا مستويات مبشرة في التصفيات، مؤكدا ان المرحلة المقبلة صعبة وأن الاتحاد سيعمل على إعداد الفريق بالشكل المطلوب لهذا الاستحقاق القاري المهم كما يعول على هذا الفريق ليكون المنتخب الأول.

وعن رغبته في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، قال عقلة: «الوقت مبكر للحديث عن هذا الأمر لأن باب الترشح لم يفتح بعد ونحن لدينا قواعد في الجمعية العمومية، وعلينا أن نتشاور معهم وإذا أرداوا ترشيحي فسأكون موجودا وإذا كان هناك أشخاص أفضل فسنكون أول الداعمين لهم».

من جهته، أبدى مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم كارلوس غونزاليس سعادته بالإنجاز الذي حققه الأزرق بالتأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما العام المقبل، وقال: «كنا نعلم جيدا الأهمية الكبيرة في هذه المنافسة، وما تمثله لمستقبل لكرة القدم الكويتية، وكذلك ضرورة تحقيق نتائج إيجابية تضمن معها التأهل للنهائيات، وبعد أن حققنا الهدف الأول، علينا التحلي بالهدوء، والتحضير الجيد للمنافسة الأهم، خصوصا في ظل توافر عدد غير قليل من المواهب الشابة والمتميزة في الفريق، ويجب علينا التحلي بمزيد من الصبر، والتدرج في تطوير المنتخب الأولمبي وفق مراحل زمنية محددة لتحقيق أفضل النتائج مستقبلا».

وذكر غونزاليس أن الأولمبي قادر على تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس آسيا (تحت 23 عاما) بشرط أن يتم الإعداد بشكل جيد للمنافسات الآسيوية، مضيفا: «علينا إثبات جدارتنا في البطولة الأهم لهذه المرحلة، تماما كما فعلنا أمام منتخبي قطر والسعودية عندما لعبنا بفريق كامل العدد وجيد التحضير».