أكد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي ان الدعم الذي تتلقاه الرياضة عموما في الكويت والرعاية المتميزة التي تحظى بها رياضة الرماية من القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد يعد حافزا قويا لرماة الكويت خاصة المنتخبات لمواصلة تحقيق الإنجازات باسم الكويت محليا ودوليا.



وعلى صعيد المنافسات أقيمت مساء الأربعاء الجولات النهائية لمنافسات رماية المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار لفئة الرجال وقد جاءت نتائج رماية المسدس ضغط الهواء 10م للرجال بفوز حمد عبدالله سعد بالمركز الأول فيما جاء حسن عبدالمجيد ثانيا وعلي المطيري ثالثا، وفي رماية البندقية ضغط الهواء 10م للرجال احتل المركز الأول خالد ناصر محمد وحل علي المطيري ثانيا وعبدالله الحربي ثالثا.



هذا، وسيقام حفل الختام غدا السبت بحضور ممثل راعي البطولة محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، حيث سيتم توزيع الكؤوس والجوائز على الرماة والراميات الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.