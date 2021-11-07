يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد من المنتخب السعودي بنتيجة 28-29 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من امس ضمن منافسات بطولة قطر الدولية الودية في الدوحة.



وحققت مشاركة «الأزرق» أهدافها حيث ان معظم عناصر المنتخب تفتقد الخبرة والاحتكاك الدوليين، بالإضافة إلى أنها أولى المهام للمدرب الحالي بوريس دينيتش الذي يسعى لترسيخ فكره على لاعبي الأزرق.



وفي السياق ذاته، أكد أمين سر اتحاد اليد قايد العدواني أن مشاركة المنتخب هدفها رفع المستوى الفني العام وزيادة الانسجام بين تشكيلة اللاعبين والتي لم يتسن لمعظم لاعبيها المشاركة في مباريات دولية في السابق.



وأضاف:«نعتمد على وجوه شابة تمثل الأزرق للمرة الأولى بالإضافة إلى 3 لاعبين من أصحاب الخبرة». واستطرد: «نحتاج الى المشاركات الدولية لإعداد المنتخب بصورة مناسبة للاستحقاقات المقبلة منها دورة الألعاب الخليجية وبطولة آسيا (تصفيات كأس العالم)».