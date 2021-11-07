عبدالعزيز جاسم



يغادر في الثالثة فجر غد الإثنين وفد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى التشيك برئاسة رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، وذلك لمواجهة منتخب التشيك (المصنف 31 عالميا) في مباراة ودية دولية تقام 11 الجاري ضمن فترة التوقف الدولي «فيفا دي»، وبعدها سيتوجه إلى ليتوانيا لمواجهة المنتخب الليتواني (المصنف 135 عالميا) في مباراة دولية ودية.



وكان مدرب الأزرق الإسباني كارلوس غونزاليس قد وقع اختياره على قائمة مكونة من 25 لاعبا للمواجهتين، هم: بدر المطوع، فهد حمود، عيد الرشيدي، يوسف الرشيدي، حسين اشكناني، حمد القلاف، حمد الحربي، خالد الرشيدي، خالد العجاجي، خالد الفضلي، راشد الدوسري، سلمان البوص، عبدالرحمن كميل، طلال القيسي، فواز عايض، مبارك الفنيني، مهدي دشتي، ناصر فالح، يوسف الحقان، جاسم عتيق، عثمان الشمري، بندر بورسلي، محمد خليل، عبدالعزيز ناجي، سلطان العنزي.



وقد عاد كلا من خليل وسلطان وبورسلي إلى الأزرق بعد غيابهم عن مواجهة البوسنة السابقة، فيما لم يتواجد سامي الصانع وشبيب الخالدي الذي يعاني من إصابة.



واستبعد غونزاليس كلا من بندر السلامة وعبدالله الجزاف وعلي عبدالرسول بسبب الإصابة، فيما يخضع فهد حمود لبرنامج علاجي بالوقت الحالي وسيكون جاهزا لمواجهة التشيك الأولى.



وكان وفد الأزرق قد أجرى مسحات لجميع أعضاء الوفد قبل المغادرة، حيث يحتاج الدخول إلى التشيك وجود شهادة تطعيم وعمل pcr.



وتعتبر مواجهتا التشيك وليتوانيا مهمتين جدا للأزرق خصوصا من ناحية الوقوف على مستوى اللاعبين ومدى تطورهم، ورفع التصنيف الدولي للأزرق في حال تحقيق الفوز، لذلك سيعمل المدرب غونزاليس على منح الفرصة لجميع اللاعبين خصوصا لاعبي الخبرة الذين تم ضمهم مؤخرا، لأنه يريد بناء المنتخب الأولمبي بتواجدهم في الوقت الحالي للاستفادة من خبرتهم مثل المطوع والحارس الرشيدي وفهد حمود وسلطان والحربي.