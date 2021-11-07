فازت الرامية الكويتية ايمان الشماع بالميدالية الذهبية لمنافسات رماية الـ (سكيت) ضمن بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الثانية الكبرى للرماية بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية. ونالت أفراح عادل الميدالية الفضية في المسابقة ذاتها في حين جاءت شيخة الرشيدي بالمركز الثالث.



وفازت مريم الكندري من نادي الرماية بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمسابقة رماية (المسدس هواء 15 مترا) متقدمة على شاهة الخدة التي نالت الميدالية الفضية واسراء بهمن التي حازت الميدالية البرونزية وهما من النادي نفسه.



وأحرزت حصة الزايد الميدالية الذهبية في مسابقة رماية (البندقية هواء 15 مترا) فيما فازت مريم ارزوقي بالمركز الثاني فيما ذهب المركز الثالث إلى ريم.



وعلى صعيد منافسات الرجال تمكن عبدالله الحربي من الاتحاد العسكري من الفوز بالمركز الاول والذهب في منافسات رماية (البندقية 50 مترا 3 أوضاع) تلاه زميله تركي الشمري لينال الميدالية الفضية فيما جاء ماجد هايف من رماة الحرس الوطني في المركز الثالث.



وأسفرت منافسات رماية (تراب) الخاصة بذوي الاعاقة للرجال عن احراز فيصل الرشيدي المركز الأول متقدما على اسامة كمشاد الذي حل ثانيا فيما جاء بدر المنيفي ثالثا وجميعهم من منتسبي النادي الكويتي الرياضي للمعاقين.



من جانبه، أشاد أمين سر نادي الرماية عبيد العصيمي بالمستويات الجيدة للرماة والراميات المشاركين في هذه البطولة القوية التي تعد اولى بطولات الموسم الرياضي المحلي للنادي. وقال ان ما يميز هذه البطولة اقامة منافسات خاصة بفئة المعاقين واخرى لفئة الناشئين للمرة الأولى.