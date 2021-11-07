بارك الاتحاد الكويتي للجمباز فوز د.صقر الملا بعضوية المجلس الاستشاري (الكانسل) في الاتحاد الدولي للعبة وبأعلى نسبة تصويت، وذلك خلال الانتخابات التي جرت أمس السبت في مدينة أنطاليا التركية التي تشهد اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، فيما فاز الياباني موريناري واتانابي برئاسة الاتحاد الدولي لولاية جديدة مدتها 3 سنوات، والقطري علي الهتمي بمنصب نائب الرئيس.



هذا، ومثل الكويت في أعمال الجمعية العمومية فهد الصولة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي، إذ ضم الوفد كلا من رئيس اللجنة الفنية محمد عبدالرسول ورئيسة اللجنة النسائية حصة الصانع.



وبارك الصولة للأسرة الرياضية الكويتية فوز الملا بهذا المنصب، مضيفا أن الملا من الشخصيات الرياضية الفذة ويمتلك القدرة على تطوير رياضة الجمباز ليست في الكويت فقط وإنما على مستوى العالم أجمع، فهو من منتسبي هذه اللعبة وحقق فيها إنجازات عالمية، ولديه دراية بجميع تفاصيلها، وهذا الأمر سيعود بالفائدة على رياضة الجمباز محليا.