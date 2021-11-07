هادي العنزي



تشهد الجولة السادسة للدوري الممتاز لكرة السلة مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يصطدم في الأولى الجهراء الجريح مع كاظمة المتحفز في ال 5.30 مساء بصالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، فيما يسعى الكويت للمحافظة على صدارة الترتيب وهو يواجه خصمه العنيد القادسية في الـ 7.30 مساء، على ذات الصالة.



المواجهة الأولى تجمع كاظمة الذي لم يخسر حتى الآن في مواجهة صعبة مع الجهراء الذي يفتقد جهود نجمه اللبناني وائل عرقجي المصاب برقبته في المواجهة السابقة مع الكويت، ويسعى «البرتقالي» لمواصلة انتصاراته بقيادة قائده الدولي أحمد البلوشي، وعبدالله ابراهيم، وعبدالعزيز الفضلي، وحسين الخباز، ومحترفه ماثيو لوفتون، فيما يأمل «الجهراوية» لعودة سريعة ومظفرة بالفوز على أحد أبرز المنافسين على لقب الدوري بقيادة التونسي الدولي صالح الماجري، وعبدالرحمن جمعة، وأحمد سعود، ومشاري السهو.



وفي المواجهة الثانية يدخل المدرب الألماني للكويت بيتر شومرز وفي ذهنه مهمة واحدة تتمثل في الفوز وتجاوز أحد أبرز خصومه، معتمدا على توليفة متجانسة من اللاعبين من بينهم عبدالله الشمري، وتركي حمود، أليكس الغيص، وفهد الظفيري، والمحترفين البوسني ألمدين كينكوفيتش، والأميركي جيمس فيلدين، فيما يأمل نظيره المدرب التونسي قاسم بن الطيب في انتصار يعرقل انطلاقة الأبيض، مستعينا بخبرة لاعبيه عبدالعزيز الحميدي، وعبدالرحمن السهو، ومحترفيه رونالد دلف وتوري موري.



إلى ذلك، شهدت الجولة الـ 5 من دوري الدرجة الأولى التي أقيمت الخميس على صالة الاتحاد تغلب اليرموك على التضامن 76-71، فيما تأجلت مباراة منتخب تحت 19 سنة والنصر حتى إشعار آخر.