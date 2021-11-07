ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان - هادي العنزي



تغلب العربي على كاظمة 3-1 في المواجهة التي جمعتهما أول من أمس ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الاتحاد «التنشيطية» وبتلك النتيجة أصبح لكل منهما 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، سجل أهداف الأخضر السنوسي الهادي من تسديدة متقنة (14) وجوسيب كنيزيفتش من تصويبة قوية (17) وعلاء الدالي (66)، فيما سجل لكاظمة ماثيوس ادواردو (22). وفقد البرتقالي لاعب وسطه عبدالله غانم الذي خرج بالبطاقة الحمراء في وقت مبكر بعد تدخل خشن على المدافع التونسي أيمن محمود (25).



وفي المجموعة ذاتها، أنعش برقان آماله ببلوغ الدور نصف النهائي بعد فوزه على الشباب 2-1، وسيبحث برقان عن الانتصار في مواجهة الساحل الأخيرة مع انتظار تعثر الأخضر مع الشباب بالخسارة لكي ينال الصدارة بعد وصوله لـ 5 نقاط، أما في حال فوز الأخضر وفوز برقان فإنه سينتظر نتائج المجموعات الأخرى للتأهل كأفضل ثان من المجموعات الثلاث.



وفي مواجهة أخرى، حقق النصر فوزا مستحقا على القادسية 4-2 ضمن منافسات المجموعة الثانية على ستاد نادي الشباب. وسجل رباعية «العنابي»: مشاري العازمي (37) ويعقوب الطراروة (38) والنيجيري دينيس سيسوجه (76) والأردني عدي الصيفي (84)، فيما سجل هدفي «الأصفر» البوسني بنجامين تاتار (3) وأحمد الظفيري (74)، ليرفع الفائز رصيده الى 9 نقاط في صدارة المجموعة وضمن التأهل، وبقي الخاسر على رصيده السابق بـ 6 نقاط.



وفي المواجهة التي شهدها ستاد جابر الدولي مساء أمس الأول ضمن منافسات المجموعة الثالثة تعادل الكويت والسالمية دون أهداف، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويبقى حسم المتأهل رهنا بنتائج الجولة الأخيرة.



جاءت المواجهة مفتوحة، مؤكدة لرغبة كلا المدربين التونسيين نبيل معلول (الكويت)، وحاتم المؤدب (السالمية) في الوقوف على جاهزية فريقيهما، ومدى انسجام اللاعبين فيما بينهم.