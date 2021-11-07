يحيى حميدان



أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت، التونسي نبيل معلول، عدم رضاه عن كثير من الأمور المتعلقة بأداء الفريق أمام السالمية (0-0) أول من امس ضمن كأس الاتحاد «التنشيطية». وأكد أن الجهاز الفني واللاعبين أمامهم عمل كبير لتدارك السلبيات التي كانت واضحة أمام «السماوي» ومنها الأخطاء في التمركز والبطء في التحول من الدفاع إلى الهجوم او العكس. وبين معلول ان مسألة إضاعة الفرص لا تقلقه، وذلك بعدما صنع اللاعبون 6 أو 7 فرص لم يكتب لها النجاح، مشيرا إلى انه كان سيقلق لو لم يصل الفريق الى مرمى المنافس.



إلى ذلك، يغادر وفد الكويت إلى مدينة جدة السعودية غدا لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى 16 الجاري خلال فترة التوقف الدولي، يتخلله خوض مباراتين أمام الوحدة في 10 الجاري والأهلي بعدها بـ 4 أيام. هذا، وقررت إدارة النادي فسخ عقد النجم النيجيري جون أوبي ميكيل لعدم ظهوره بالمستوى المأمول.