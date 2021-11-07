عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلمان عواد أن فريقه فقد التركيز أمام القادسية في الدقائق العشر الأولى ليعاقبه الأصفر بتسجيل هدفين، مشيرا إلى أنه سبق أن حذر اللاعبين من عدم التركيز أمام الأصفر الذي يستغل هذا الأمر جيدا، لافتا إلى أن العنابي رتب أوراقه سريعا وعاد ليلعب مباراة كبيرة ويتمكن من قلب النتيجة والفوز 4-2 وهو أمر مهم جدا للفريق ككل لأن العودة أمام فريق بحجم الأصفر ليست بالسهلة.



وأضاف عواد انه رغم هذه النتيجة فإن القادسية قدم مباراة كبيرة لكن الأمر المميز هو تصدر النصر لمجموعته واستفادته الكبيرة بجميع خطوطه لذلك اتفقت بعد نهاية المباراة مباشرة مع مدرب القادسية الجزائري خير الدين مضوي على إقامة مباراة ودية 12 الشهر الجاري استعدادا لانطلاق دوري stc الممتاز.