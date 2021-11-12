عبدالعزيز جاسم



التحق عصر أمس لاعبا منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سلطان العنزي ويوسف الحقان بصفوف الأزرق في التشيك بعد إتمام إجراءات استخراج تأشيرة دخولهما أول من أمس. وعلى الرغم من وصولهما الى مدينة براغ امس إلا أنهما كانا خارج قائمة مباراة الأزرق مع التشيك، نظرا لعدم مشاركتهما في التدريبات وكذلك لعامل الإرهاق جراء رحلة السفر الطويلة.



إلى ذلك، تغادر بعثة الأزرق اليوم إلى ليتوانيا لخوض مباراة ودية أخرى الإثنين المقبل مع المنتخب الليتواني، وسيحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس على إعادة استشفاء اللاعبين بعد مباراة أمس ومن ثم يركز على اللاعبين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في مباراة التشيك لإعداداهم جيدا خصوصا الوافدين الجديدين العنزي والحقان.



وسيكون التدريب الرئيسي غدا على ملعب المباراة ستاد الاتحاد الليتواني لكرة القدم والذي سيحدد من خلاله الجهاز الطبي مدى قدرة بعض اللاعبين على المشاركة بسبب شعورهم بآلام عضلية حتى قبل مباراة أمس. وكان أعضاء الوفد قد خضعوا لإجراء مسحات كورونا قبل التوجه الى ليتوانيا وجاءت نتيجتها سلبية.



هذا، ويخوض المنتخب الليتواني اليوم آخر مبارياته بتصفيات كأس العالم أمام منتخب إيرلندا الشمالية، حيث يحتل المركز الأخير بمجموعته التي تضم أيضا منتخبات إيطاليا وسويسرا وبلغاريا.