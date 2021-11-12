هادي العنزي



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مع نظيره الجهراء الأحد المقبل ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق بطولة الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى الشهر الجاري.



ويسعى مدرب السالمية حاتم المؤدب إلى الاستفادة من المباراة الودية للاستقرار على أفضل تشكيل ممكن للفريق قبل وقت كاف من انطلاق الدوري الممتاز، وذلك بعد عودة لاعبي منتخب تحت 23 سنة، والمصابين مساعد ندا، وأحمد عبدالغفور، فيما يتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عودة فهد المجمد من ألمانيا بعد خضوعه لبرنامج علاجي مكثف لعلاج الكاحل.



على الجهة الأخرى، يسعى مدرب الجهراء ماهر الشمري للوقوف على جاهزية «الجهراوية» بعد خوضهم لمعسكر تدريبي في القاهرة، لعب خلاله الفريق عددا من المباريات الودية، بالإضافة إلى تدربه يوميا على فترتين صباحية ومسائية.