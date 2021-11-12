أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، عن رعايتها الذهبية للنسخة الأولى من الدوري المحلي لقفز الحواجز (موسم 2021-2022) الذي يقام للمرة الأولى بتنظيم الاتحاد الكويتي للفروسية، وذلك بمشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة يمثلون مختلف أندية الفروسية في الكويت.



وذكرت الشركة في بيان صحافي، أن الإعلان عن دعمها للدوري جاء على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الاتحاد الكويتي للفروسية بمنطقة جابر الأحمد، وذلك بمشاركة أمين سر الاتحاد الكويتي للفروسية نبيلة العلي، ومدير إدارة العلاقات الداخلية والخارجية بشركة زين الكويت حمد المصيبيح، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الممثلين عن لجنة الفرسان الشيخ يوسف مشعل الصباح والفارس علي الخرافي، بالإضافة إلى ممثلي رعاة الدوري.



وخلال المؤتمر الصحافي، عبرت «زين» عن فخرها برعاية الدوري بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للفروسية، حيث يأتي دعم الشركة لهذا الحدث الرياضي المميز انطلاقا من استراتيجيتها اتجاه دعم وتطوير قطاعي الرياضة والشباب في الكويت، فالشركة تؤمن كثيرا بمواهب وقدرات شباب وشابات الكويت، خاصة مع شغف الكثير منهم في السنوات الأخيرة برياضة الفروسية، وهي الرياضة التي تتجذر في هويتنا الكويتية والعربية والإسلامية.



وأوضحت الشركة أن النسخة الأولى من الدوري المحلي لقفز الحواجز (موسم 2021-2022)، والذي يقام للمرة الأولى بتنظيم الاتحاد الكويتي للفروسية، ستشهد مشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة يمثلون مختلف أندية الفروسية العامة والخاصة في البلاد، حيث سيتنافسون في 8 بطولات محلية ضمن الدوري، والتي ستقام في 3 أندية هي نادي الصيد والفروسية ومركز الكويت للفروسية ونادي المسيلة للفروسية.



وبينت «زين» أنها حريصة على تشجيع مختلف الأنشطة الرياضية الرسمية التي تستضيفها الدولة بهدف المساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، حيث تؤمن بأن لدى مؤسسات القطاع الخاص دورا مهما وحيويا في تنمية قطاعي الشباب والرياضة بالكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ومنها هذا الحدث المحلي.



وأكدت الشركة أن رعايتها جاءت تماشيا مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاع الرياضة والشباب، فهي تفخر برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها والعديد منهم في رياضة الفروسية.