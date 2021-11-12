يعقوب العوضي



أسفر اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة الذي عقد في صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم أول من أمس، عن تعديل خطة إعداد المنتخب الأول الذي سيشارك في دورة الألعاب الخليجية بالكويت يناير المقبل بالإضافة إلى برنامج مسابقاته في الموسم الحالي وتشكيل لجنة الاستثمار.



وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد د.عبدالهادي الشبيب بحضور أمين السر العام عبدالله الغرير وجميع الأعضاء. وأكد الغرير أن التعديلات جاءت لتتناسب مع متطلبات الأزرق لاستحقاقاته المقبلة، وستبدأ التدريبات 10 ديسمبر المقبل محليا على صالة الاتحاد وبعدها يسافر المنتخب الى صربيا بدلا من القاهرة لإقامة معسكر تدريبي يمتد من 13 ديسمبر الى 6 يناير المقبلين».



وتم اعتماد تشكيل الوفد الإداري للمعسكر برئاسة عضو مجلس الإدارة بدر الكوس ويضم: مدير المنتخبات محمد القطان إداريا، ومحمد البلوشي مشرفا والجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي الكسندر ومساعده الوطني عادل المزيعل ومدرب اللياقة البدنية التونسي محمد الميموني وعبدالله طالب اخصائي العلاج الطبيعي. وأشار الغرير إلى ان مجلس الإدارة أجرى تعديلا على مواعيد مباريات المسابقات المحلية، حيث قرر استمرار مسابقة الدوري «الممتاز - الدرجة الأولى» حتى 9 ديسمبر المقبل وإلغاء بطولة الاتحاد التنشيطية لفئة العمومي، كما اعتمد شروط مسابقات دوري البراعم تحت 13 سنة، والذي سيبدأ 20 الجاري والمهرجانات تحت 11 سنة.