قال نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا، إن استضافة الكويت للجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية (2021) تسهم في تنمية النشاط الرياضي وتطوير قدرات الشباب وطاقاتهم.



وأضاف في مؤتمر صحافي أن البطولة تنطلق اليوم وتستمر لغاية 13 الجاري بمشاركة 60 متسابقا من 27 دولة، مبينا أنها تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية وبرعاية الهيئة.



وأوضح الملا أن البطولة تأتي ترجمة للاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة قبل أيام، والتي من ضمن ركائزها استضافة العديد من البطولات الإقليمية والعالمية لتنمية النشاط الرياضي في البلاد. وذكر أن لدى الكويت نخبة من اللاعبين والمتسابقين المتميزين في رياضة الدراجات المائية، متمنيا لهم التوفيق في هذا الحدث العالمي الكبير.



من جانبها، قالت نائب الرئيس الأعلى لـ (HO racing) لافينيا كافاليرو، ان الكويت تمتلك كل الإمكانات لإقامة هذا السباق، مشيرة الى أنها سبق أن احتضنت الجولة الافتتاحية للبطولة عام 2020. وأشارت كافاليرو إلى ان هذه الجولة ستكون المرحلة النهائية للبطولة وفي نهاية السباق سيتم تحديد بطل الموسم.



بدوره، قال رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي، ان النادي سينظم السباق على شاطئ (المارينا مول)، مؤكدا أن هذا الحدث سيعزز عودة الكويت لاستعادة مكانتها المعهودة والمتميزة في المجال الرياضي.