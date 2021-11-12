يحيى حميدان



تغلّب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت على فريق واليدان الغامبي 1-0 في مباراة تجريبية جمعت الطرفين على ملعب نادي الاتحاد في مدينة جدة بالسعودية، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه الأبيض استعدادا للموسم الجديد.



سجل هدف «الأبيض» المهاجم يوسف ناصر بعد عرضية مميزة من علي حسين (55)، علما أن حارس الفريق الكويتاوي ضاري العتيبي قد تصدى لركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح الفريق الغامبي في الشوط الأول.



تجدر الإشارة إلى أن التجربة الأولى لـ «الأبيض» في جدة كان مقررا لها أن تكون أمام الوحدة السعودي، بيد أن ارتفاع عدد المصابين والغيابات أجبر القائمين على الفريق على الاعتذار، ليتم استبدالها سريعا بملاقاة رابع الدوري الغامبي الموسم الماضي.



ويستعد الكويت كذلك لملاقاة الأهلي السعودي الأحد المقبل على ستاد عبدالله الفيصل في جدة قبل العودة للبلاد في اليوم الذي يليه.