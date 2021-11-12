يعقوب العوضي



نجح فريق كرة اليد بنادي القادسية في إنهاء مواجهة الديربي التي جمعته مع العربي لصالحه 33 - 21 بقمة الجولة السابعة من الدوري الممتاز مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ورفع الملكي رصيده إلى 8 نقاط، فيما بقي العربي على رصيده السابق 4 نقاط. وفي مباراة أخرى، فجر الفحيحيل مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على برقان 24 - 22 ورفع رصيده إلى 5 نقاط، بينما بقي برقان على رصيده السابق 8 نقاط.



وفي قمة دوري الدرجة الأولى فاز اليرموك على الصليبخات 32 - 27 لينفرد بصدارة الترتيب العام برصيد 14 نقطة فيما توقف رصيد الصليبخات عند 12 نقطة.



وفي مباراة أخرى، فاز خيطان على الساحل 36 - 24 ورفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما خلا رصيد الساحل من أي نقطة.



إلى ذلك، يبحث العربي عن محترف أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعويض المحترف المصاب بوينينكو، كما تسعى الإدارة للإسراع في علاج 3 لاعبين مصابين هم: سالم محبوب، وعلي نصير ومهدي الحداد. وقد أوضح مصدر بالعربي ان الحالة الصحية للمحترف سجاد أستكي قيد الدراسة، وفي حال كانت عملية الشفاء ستستغرق مدة طويلة، فإن الإدارة ستتعاقد مع محترف آخر بديلا عنه.