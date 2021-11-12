هادي العنزي



استدعى المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة السلة عادل التلاتلي 26 لاعبا للقائمة الأولى للأزرق تحضيرا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية المزمع إقامتها في الكويت يناير المقبل.



وسيجتمع الجهازان الفني والإداري بلاعبي الأزرق المختارين غدا السبت، لوضعهم في تصور شامل للبرنامج الإعدادي للمنتخب خلال الفترة المقبلة، وسوف يبدأ إعداد «الأزرق بمعسكر داخلي يمتد 10 أيام على أن يبدأ في الرابع من الشهر المقبل، ويستمر حتى الرابع عشر من الشهر ذاته، ويتبعه معسكر خارجي في ليتوانيا خلال الفترة من 15 ديسمبر حتى 4 يناير المقبلين قبل انطلاق الدورة الخليجية للألعاب.



وتضم القائمة المختارة 26 لاعبا هم: أحمد البلوشي، وتركي الشمري، وعبدالعزيز الحميدي، ومشاري بودهوم، وباسل المزيعل، وصالح اليوسف، وعبدالله الشمري، وألكسندر الغيص، وعبدالرحمن السهو، وحمد عدنان، وسهو السهو، وعبدالعزيز ريحان، وراشد الرباح، وعبداللطيف غانم، ومحمد عدنان، ويوسف بورحمه، وعلي الهدهود، وناصر الهجرس، وعمران عنبر، ويوسف الحمدان، وحسين الخباز، وعبدالمحسن مرتضى، ومحمد أشكناني، ورباح الحسيني، ومساعد العتيبي، ومصطفى الرفاعي.