الطيب: التمويل يأتي ضمن إستراتيجية البنك لدعم المشروعات القومية الكبرى

الألفي: «الوطني - مصر» انتهج إستراتيجية واضحة لدعم خطط الدولة التنموية



أعلن بنك الكويت الوطني - مصر، عن منح شركة مدكور للمشروعات أحد أكبر الشركات الوطنية في مجال مشروعات الطاقة والبنية التحتية، تمويلا بقيمة 850 مليون جنيه مصري لتنفيذ الأعمال المسندة للشركة من وزارة الإسكان لإحلال وتدعيم شبكات كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض ببعض قرى مركزي اسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر.



وقال البنك في بيان صحافي، إن توقيع عقد التمويل تم بمقر البنك يوم 8 نوفمبر الجاري، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الوطني مصر ياسر الطيب، وقام بتوقيع العقد من جانب البنك رئيس قطاعات الأعمال عمرو الألفي، ومن جانب شركة مدكور للمشروعات رئيس مجلس إدارة الشركة د.مصطفى مدكور.



وبهذه المناسبة، قال الطيب إن قيام البنك بتمويل هذا المشروع الضخم إنما يأتي في إطار استراتيجية البنك نحو دعم خطط الدولة في تمويل المشروعات القومية الكبرى، ولاسيما مشروعات الكهرباء لما تمثله من أهمية كبرى باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة والمحرك الأساسي لكل الأنشطة الاقتصادية من أجل إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، حيث تسعى جميع دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من الكهرباء، الأمر الذي حدا بالدولة المصرية إلى الانطلاق بقوة نحو تدشين العديد من المشروعات الكهربائية الكبرى.



من ناحيته، أفاد الألفي بأن بنك الكويت الوطني - مصر قد انتهج منذ عدة سنوات استراتيجية واضحة المعالم لدعم وتمويل المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتي تساند الدولة في خططتها المستقبلية من أجل تحقيق التقدم والرخاء لكل فئات الشعب المصري، وأن قيام مصرفنا بتمويل هذا المشروع الحيوي يعد نموذجا واضحا لهذه الاستراتيجية لما له من جدوى اقتصادية عظيمة، فضلا عما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة في مساندة الخطط التنموية للدولة والدفع بعجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب.



من جانبه، أعرب د.مصطفى مدكور عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك عريق مثل الكويت الوطني - مصر والذي لا يتوانى في تقديم التمويل اللازم لأي مشروعات حيوية والتي من شأنها خدمة الاقتصاد والمجتمع المصري.



وأضاف ان مجموعة شركات مدكور كأحد أهم الشركات الوطنية المساهمة في مشروعات قطاع الطاقة والبنية التحتية بأكثر من 50 مشروعا ضخما في السنوات الخمس الأخيرة تفخر بمساهمتها في مشروع «حياة كريمة» الذي يدعم المواطن والاقتصاد المصري، وان مساهمة بنك الكويت الوطني – مصر في تلك المشروعات تعكس قوة البنك واهتمامه بشتى المجالات الحيوية للاقتصاد والمجتمع المصري.