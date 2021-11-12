علاء مجيد



جاءت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية بسوق ابوظبي للأوراق المالية خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 60.81 مليون درهم ما يعادل (5 ملايين دينار)، وتأتي هذه المشتريات مع زيادة وتيرة التطعيم والتخلص التدريجي من تداعيات جائحة كورونا وانحسار تداعيات كورونا التي اضرت ببورصات العالم أجمع.



وخلال الأشهر العشرة الماضية منذ بداية العام حتى الآن، جاءت مشتريات الكويتيين للأسهم بسوق ابوظبي للأوراق المالية بنحو 607.34 ملايين درهم (ما يعادل 49.88 مليون دينار)، وعمليات البيع بقيمة 774.25 مليون درهم (ما يعادل 63.59 مليون دينار) ليكون صافي التعاملات البيعية منذ بداية العام بقيمة 166.9 مليون درهم (ما يعادل 13.71 مليون دينار).



وجاءت هذه المشتريات بالرغم من أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي حقق مكاسب شهرية للشهر الـ 13 على التوالي حيث ارتفع بنسبة 2.17% خلال شهر اكتوبر ليسجل مستوى 7865 نقطة مقابل 7698 نقطة بنهاية الشهر الماضي.



وخلال شهر أكتوبر فقد بلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 1.43 تريليون درهم مع نهاية تعاملات الشهر مقابل نحو 1.34 ترليون درهم في نهاية تعاملات شهر سبتمبر الماضي، بمكاسب 93 مليار درهم.



وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فنجد ان الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة ابوظبي خلال شهر أكتوبر الماضي تقدر بنحو 651.46 مليون درهم (ما يعادل 53.56 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 754.87 مليون درهم (ما يعادل 62.06 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية خلال الشهر بقيمة 103.41 ملايين درهم (ما يعادل 8.5 ملايين دينار).



وبلغ صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين في سوق ابوظبي للاوراق المالية بالبيع خلال شهر اكتوبر الماضي نحو 25.49 مليون درهم اماراتي ما يعادل (2.1 مليون دينار) وذلك من خلال عمليات شراء بلغت 60.81 مليون درهم (ما يعادل 5 ملايين دينار) وعمليات بيع بلغت قيمتها 86.31 مليون درهم (ما يعادل 7.1 ملايين دينار).