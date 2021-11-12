خفضت «أوپيك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021، لكنها أبقت على توقعاتها بأن يتعافى الطلب في 2022 إلى مستويات ما قبل الجائحة.



ووفقا لبيانات المنظمة التي أعلنتها أمس، فإن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع 5.7 ملايين برميل يوميا في العام الحالي إلى 96.4 مليون برميل يوميا، وهو مستوى أقل بنحو 0.16 مليون برميل يوميا من التوقعات السابقة.



وأرجع التقرير سبب خفض التوقعات إلى مستويات طلب أقل من المتوقع في الصين والهند في الربع الثالث، وخفض التقرير توقعاته لمستويات الطلب على النفط في الربع الرابع بنحو 330 ألف برميل يوميا عند 99.49 مليون برميل يوميا.



فيما أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في 2022، وذلك بمقدار 4.2 ملايين برميل يوميا عند 100.6 مليون برميل يوميا، وهو مستوى أعلى بنحو 0.5 مليون برميل يوميا من مستويات 2019.



وأشار التقرير إلى أن المعروض من خارج «أوپيك» قد يرتفع 0.7 مليون برميل إلى 63.6 مليون برميل يوميا في 2021، وهي تقديرات الشهر الماضي نفسها. وأبقى التقرير على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 و2022 عند 5.6% و4.2% على الترتيب. وكشفت البيانات عن ارتفاع إنتاج «أوپيك» بمقدار 217 ألف برميل يوميا إلى 27.453 مليون برميل يوميا في أكتوبر.