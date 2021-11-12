

باعتبارها أولى مؤسسات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وأحد المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية للكويت، أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) عن رعايتها الذهبية لمؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يعقد افتراضيا تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، يومي 15 و16 الجاري، بتنظيم من شركة «نوف إكسبو».



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن مشاركتها برعاية هذا المؤتمر تأتي تماشيا مع دورها الاستراتيجي للمساهمة في تطوير نظم الرعاية الصحية في الكويت وانعكاسا لخططها في إنشاء وتشغيل منظومة صحية متكاملة تعود بالفائدة على المجتمع الكويتي من مواطنين ومقيمين وتحقق عوائد استثمارية للمساهمين من الجهات الحكومية والمواطنين الكويتيين.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في شركة «ضمان» علي الحمد، إن رعاية المؤتمر تمثل فرصة لعرض مسيرة الشركة في إنجاز مشاريعها ومواجهة التحديات كنموذج رائد في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث استطاعت شركة ضمان تحقيق تقدم مميز في عمليات بناء مستشفياتها في الأحمدي والجهراء وتستعد حاليا لافتتاح مركزين جديدين من مراكزها الصحية ليصل عدد المراكز إلى 5 مراكز موزعة في حولي والفروانية والضجيج التي تم افتتاحها سابقا وكذلك مركزا الأحمدي والجهراء تحت الإنشاء.



وأشار الحمد الى ان التشغيل الكامل المرتقب لشركة ضمان خلال العام 2022 سوف يساهم في تطوير خريطة الرعاية الصحية في الكويت وتحفيز بيئة فعالة لتطبيق عناصر الجودة في الخدمات الصحية ويتيح الفرصة للتركيز على برامج الوقاية والصحة المجتمعية وتعزيز الوعي العام، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواء.



وأضاف ان المؤتمر فرصة لتبادل الآراء والنقاش حول تنفيذ خطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035، مؤكدا سعي شركة ضمان للتعاون مع الجهات المختلفة من أجل تحفيز وتعزيز مشروعات الشراكة وغيرها من المشاريع الطموحة التي تعمل على الارتقاء بالاقتصاد الكويتي.



وفي ختام تصريحه، أعرب الحمد عن جزيل الشكر والتقدير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة، وكذلك شركة نوف إكسبو المنظمة لهذا المؤتمر وجميع المشاركين.