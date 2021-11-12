كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تراجع قيمة العمليات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية بنسبة 1.2% إلى 201.5 مليار دولار 2020، لتمثل أكثر من 7% من إجمالي الالتزامات العالمية للعام نفسه.



وأوضحت المؤسسة، في بيان صحافي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2021، انه تماشيا مع توقف العديد من الأنشطة جراء جائحة كورونا والتراجع الذي شهدته حركة التجارة والارتفاع الطفيف لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية خلال العام 2020، شهدت عمليات التأمين الجديدة للاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) ضد المخاطر التجارية والسياسية تراجعا بمعدل 7.1% لتبلغ نحو 108 مليارات دولار، تغطي نحو 13.6% من الواردات السلعية العربية للعام نفسه.



في هذا السياق، قال المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح، في افتتاحية النشرة، إنه وفي سياق المتابعة والدراسة الدقيقة لتطورات الاسواق ومستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار عالميا واقليميا وبالتعاون مع اتحاد بيرن تم انجاز أول دراسة متخصصة تكشف وللمرة الأولى عن سمات وتفاصيل قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل في الدول العربية.