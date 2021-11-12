أحمد مغربي



أصدرت مؤسسة البترول تعميما يحدد من خلاله قيمة تذاكر السفر السنوية للعاملين في القطاع النفطي خلال 2022.



وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان قيمة تذاكر السفر السنوية للعاملين الكويتيين بالقطاع النفطي لعام 2022 (كويت - القاهرة - كويت) على متن الدرجة السياحية للبالغين تقدر بـ 265.100 دينارا وللأطفال بقيمة 199.100 دينارا وللرضع بقيمة 36.100 دينارا، أما قيمة تذاكر المسافرين على الدرجة الأولى للبالغين فتحسب على أساس 427.100 دينارا والأطفال 423.100 دينارا والرضع بـ 55.100 دينارا.



وقالت المصادر ان قيمة التذاكر السنوية لم يتم تعديل قيمتها مثلما هو معمول به قبل سنوات.