القيمة السوقية للبورصة تلامس مستوى 43 مليار دينار.. والسوق الأول على أعتاب 8 آلاف نقطة لأول مرة منذ إطلاقه

متوسط السيولة تراجع لـ 80.2 مليون دينار بمحصلة أسبوعية 401 مليون

نتائج البنوك والشركات المدرجة في 9 أشهر مبشّرة بموسم توزيعات جيد للمساهمين



شريف حمدي



اقتربت القيمة السوقية لبورصة الكويت من ملامسة مستوى 43 مليار دينار، وذلك بنهاية تعاملات الأسبوع الذي شهد ارتفاعا للقيمة بنسبة 1.8% بإضافة 752 مليون دينار مكاسب جديدة، ليبلغ الإجمالي 42.94 مليار دينار، لتبلغ مكاسب السوق خلال أول 9 جلسات من شهر نوفمبر الجاري نحو 1.35 مليار دينار، مقسمة على مكاسب الأسبوع الأول من الشهر البالغة 596 مليون دينار، ومكاسب الأسبوع الثاني البالغة 752 مليون دينار.



وبهذه المكاسب تكون بورصة الكويت حققت 10.7 مليارات دينار مكاسب سوقية منذ بداية العام الحالي، ويرجع السبب في ذلك الى حجم الإقبال اللافت على الأسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة سواء لأهداف استثمارية أو مضاربية.



وعلى مستوى المؤشرات، شهدت تعاملات بورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع تباينا في الأداء على وقع عمليات تصريف بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية لافتة خلال الفترة الماضية وأغلبها من الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي، مما أدى إلى تراجع أداء المؤشر الذي يشهد قفزات لافتة في الجلسات الأخيرة.



في المقابل، استمر النشاط الصعودي لأسهم السوق الأول من خلال استمرار الإقبال على الأسهم القيادية ليواصل مؤشر السوق تحقيق المكاسب ليقترب من ملامسة مستوى 8000 لأول مرة منذ إطلاقه.



ورغم التباين في الأداء، فإن سوق الأسهم الكويتي يحظى بشكل عام في هذه الآونة باهتمام واسع من قبل شرائح متعددة من المتعاملين في ظل الطفرة التي يعيشها منذ فترة ليست بالقليلة، وخاصة منذ العفو الأميري الذي مهد الطريق لتوافق سياسي واسع النطاق.



كما يحظى سوق الأسهم بنشاط إيجابي في ظل الكشف عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي جاءت في مجملها حتى الآن مبشرة بموسم توزيعات جيد بالنسبة للمساهمين، ويعزز من استقرار البورصة ومواصلة مسيرة الصعود بشكل عام رغم حالات التصريف على بعض الأسهم، استمرار سعر النفط الكويتي فوق مستوى 80 دولارا للبرميل.



وتراجعت مستويات السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 15.7% بنهاية تعاملات الأسبوع، بمحصلة أسبوعية 400.8 مليون دينار بمتوسط يومي 80.2 مليون دينار انخفاضا من 476 مليون دينار بمتوسط يومي 95 مليون دينار الأسبوع الماضي.



كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 25.5%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 2.72 مليار سهم انخفاضا من 3.67 مليارات سهم الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين أداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.2% من خلال إضافة 171 نقطة ليصل إلى 7926 نقطة ارتفاعا من 7755 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 0.1% بخسارة 7 نقاط ليصل المؤشر إلى 6141 نقطة من 6148 نقطة.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.6% بمكاسب بلغت 117 نقطة ليصل إلى 7318 نقطة من 7201 نقطة الأسبوع الماضي.



ملكيات الأجانب بالبنوك



طغت عمليات البيع نسبيا على تعاملات الأجانب على أسهم البنوك الكويتية خلال الأسبوع، وذلك من خلال بيع أسهم 4 بنوك هي: بنك الخليج، وبنك الكويت الدولي «KIB» والبنك الأهلي، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، فيما ارتفعت ملكياتهم في 3 بنوك هي: بنك الكويت الوطني، وبنك برقان، وبنك بوبيان، واستقرت نسب الملكيات في 3 بنوك هي: البنك التجاري، والأهلي المتحد، وبنك وربة. ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 10 الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك الكويتية 2.6 مليار دينار.



وارتفعت ملكية الأجانب في الوطني بنسبة 0.01% ليصل الإجمالي إلى 20.82% بقيمة 1.55 مليار دينار، كما ارتفعت في برقان بنسبة 0.04% لتصل إلى 2.73% بقيمة 16.9 مليون دينار، وارتفعت في بوبيان بنسبة 0.01% لتصل إلى 5.28% بقيمة 136.3 مليون دينار. وتراجعت ملكيات الأجانب في بنك الخليج بنسبة 0.02% لتصل إلى 10.79% بقيمة 83.8 مليون دينار، كما انخفضت نسبة ملكية الأجانب في بنك الكويت الدولي «KIB» بـ 0.16% ليصل الإجمالي إلى 4.62% بقيمة 11.8 مليون دينار، وفي «بيتك» بنسبة 0.09% لتصل النسبة الإجمالية إلى 10.78% بقيمة 771 مليون دينار. إضافة إلى بنك الأهلي الذي انخفضت النسبة خلال الأسبوع بواقع 0.03% لتصل إلى 0.32% بقيمة 1.3 مليون دينار، واستقرت نسبة ملكيات الأجانب في بنك التجاري عند 0.6% بقيمة 597 ألف دينار، وفي المتحد عند 0.40% بقيمة 2.8 مليون دينار، وبنك وربة عند 4.33% بقيمة 20.2 مليون دينار.