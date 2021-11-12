م.سالم الأذينة: الهيئة أطلقت مبادرات عديدة لتمكين قطاع الاتصالات من أداء دوره خلال الجائحة



باهي أحمد



قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة، ان الهيئة حرصت خلال جائحة كورونا على إصدار مجموعة من القرارات التي ساهمت في ضمان سلامة المواطنين والمقيمين بالكويت، حيث أطلقت العديد من المبادرات لتمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من أداء الدور المنوط به في مواجهة تلك الجائحة. وأوضح الأذينة في التقرير السنوي لهيئة الاتصالات، والتي اطلعت عليه «الأنباء»، أن الهيئة قامت بإصدار الدليل الإرشادي لاستمرارية أعمال الجهات الحكومية عن بعد خلال الجائحة، خاصة بعد توقف العمل الرسمي بالجهات الحكومية لعدة أشهر، كما قامت الهيئة من خلال أعمالها التشغيلية باستضافة وتخزين بيانات تطبيق «شلونك» على التجهيزات الآلية التابعة لها.



وأشار إلى أن خطة عمل الهيئة منذ بداية الجائحة، ارتكزت على استمرار تواصل المجتمع وضمان أدائه لمهامه وتخفيف آثار الجائحة، حيث تم اتخاذ عدة قرارات من بينها التعاون مع الجهات الرسمية المختصة بالدولة لاعتماد الاستيراد والإفراج الجمركي والكشف الميداني على شحنات الأجهزة والمعدات وقطع الغيار المستوردة لأجهزة الاتصالات الواردة.



كما تم إصدار التصاريح لمحطات الراديو الخاصة بسفن شركة المواشي الكويتية، وإصدار تصريح جديد مع تخصيص علامات النداء للسفينة الجديدة «الكويت» وتجديد وإصدار تصريح سفينة «الشويخ»، كما قامت الهيئة بإصدار التصاريح لمحطات الراديو الخاصة بالخطوط الجوية الكويتية وبشركة طيران الجزيرة لتمكينهما من الطيران لإعادة المواطنين ضمن خطة إجلائهم.



وفي تفاصيل التقرير السنوي لهيئة الاتصالات، كشفت البيانات عن أن عدد المشتركين بخدمات الإنترنت في الكويت بلغ نحو 6.77 ملايين مشترك بنهاية عام 2020.



وتقوم الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالإشراف على خدمات جميع شركات الاتصالات والإنترنت في الكويت، بالإضافة الى الرقابة عليها وتوفير التراخيص اللازمة للبنى التحتية كالأبراج وغيرها، والتي أشار التقرير إلى ان عددا بالكويت قد بلغ بنهاية عام 2020 نحو 5229 برجا.



وأشار تقرير هيئة الاتصالات إلى أن عدد المشتركين الجدد لخدمة الجيل الخامس «5G» في الكويت بلغ نحو 271.2 ألف شخص بنهاية عام 2020، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المشتركين الجدد بهذه الخدمة خلال شهر فبراير 2020 بلغ نحو 6.5 آلاف مشترك، وفي شهر مارس زاد عدد المشتركين الجدد ليصل إلى 8.2 آلاف مشترك.



ثم ارتفع في أبريل بنحو 13.2 ألف مشترك، بينما شهد شهر مايو انخفاضا بعدد المشتركين الجدد إلى 9.1 آلاف مشترك جديد فقط خلال الشهر، وبحسب بيانات الهيئة العامة للاتصالات، فقد اشترك نحو 15.2 ألف شخص جديد في خدمة الـ «5G» خلال شهر يونيو 2020، وهي الفترة التي شهدت تشديد الإجراءات الاحترازية في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وعمل الكثير من الموظفين من منازلهم لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وشهد شهر يوليو 2020، زيادة كبيرة بأعداد المشتركين الجدد في خدمات الجيل الخامس بالكويت، حيث سجل الشهر اشتراك نحو 43 ألف شخص بالخدمة، وفي شهر أغسطس بلغ عدد المشتركين الجدد نحو 33.5 ألف مشترك جديد.



وفي سبتمبر 2020 بلغ عدد المشتركين الجدد 29.9 ألف مشترك، كما شهد شهر أكتوبر 30.6 ألف مشترك جديد، وفي شهر نوفمبر بلغ غدد المشتركين الجدد 37.7 ألف شخص، بينما شهد ديسمبر عدد المشتركين الأكبر خلال العام الماضي بإجمالي عدد مشتركين بلغ 43.8 ألف مشترك ليصل بذلك إجمالي عدد المشتركين بخدمة الجيل الخامس في الكويت إلى 271.23 ألف مشترك بنهاية عام 2020.



الجدير بالذكر، أن خدمة الجيل الخامس انطلقت بالكويت في يونيو 2019 بعد نشر القرار رقم 142 في الجريدة الرسمية، حيث تعتبر الكويت من أولى دول العالم التي قامت بتشغيل خدمة الجيل الخامس وكانت تعتبر ثاني أكبر شبكة للجيل الخامس للاتصالات وقت التشغيل.