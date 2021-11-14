السلمان: الاحتضان الرسمي للمؤتمر يعكس إيمان القيادات بأهميـة الشراكة بين القطاعين

القطاع الخاص الكويتي حريص على المشاركة الفعالة بتنفيذ خطط الكويت التنموية

مناقشة الجوانب التشريعية والقانونية والماليـة والإجرائية لمشروعات الشراكـة

نقدم الدعوة للأكاديميين والمتخصصين للمشاركة بملخصات أبحاثهم واقتراحاتهم

أعلن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان ان «مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص» والمعرض المصاحب له ستنطلق أعمالهما صبيحة يوم غد، حيث يعقد افتراضيا عبر الفضاء السيبراني. وفي هذا السياق، قال السلمان، في تصريح صحافي: «يسعدنا أن جهود شركة نوف إكسبو واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تكللت بانعقاد مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تنطلق أعماله صباح غد ويستمر يومي 15 و16 الجاري، حيث يناقش المؤتمر القضايا المتعلقة بالجوانب المختلفة لمشروعات الشراكة بين القطاعين».



وقال السلمان: «نتوجه بكل التقدير والعرفان لراعي المؤتمر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، كما يسعدنا أن نستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ممثلا لسموه في حفل الافتتاح، شاكرين له دعمه للمؤتمر، كما تسعدنا مشاركة وزيرة الأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس لإلقاء كلمتها الافتتاحية في المؤتمر».



فعاليات المؤتمر



وبالحديث عن فعاليات المؤتمر، قال السلمان ان المؤتمر يستضيف متحدثين في مختلف الجوانب التشريعية والقانونية والمالية وسياسات التخطيط والتنفيذ لمشروعات الشراكة، وكذلك آليات طرح المناقصات وأساليب وإجراءات فض النزاعات ومتطلبات اعتماد الشفافية، ويستضيف المؤتمر العديد من القيادات العالمية والإقليمية والمحلية للمؤسسات الناظمة للشراكات بما فيها من الأمم المتحدة، وكذلك المؤسسات القائمة على تنفيذ مشروعات الشراكة بالكويت، ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لجمع الهيئات الناظمة والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في الخروج بتصور واضح وخارطة طريق نحو تنفيذ مشروعات رؤية الكويت الجديدة 2035.



وتوجه السلمان بدعوة للأكاديميين والمتخصصين إلى إرسال أي مقترحات أو ملخصات لأبحاثهم (صفحتان كحد أقصى) ذات صلة بمشروعات الشراكة إلى اللجنة العلمية للمؤتمر علــى البريـــد الإلكترونــــي ([email protected])، وتتطلع اللجنة العلمية للاستفادة من تلك المعلومات في صياغة التوصيات النهائية التي ستصدر عن المؤتمر والتي ستقدم إلى الجهات العليا المعنية بالدولة.



رسالة شكر



توجه السلمان في ختام تصريحه بالشكر لجميع المؤسسات التي ساهمت في انعقاد المؤتمر من مؤسسات راعية وحكومية وخبراء وضيوف وحضور، وخص بالذكر الشركات الراعية من فئة الرعاية الاستراتيجية بنك برقان وبيت التمويل الكويتي، والفئة البلاتينية شركة اس. اس. اتش. والشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة، والفئة الذهبية بنك بوبيان وشركة مستشفيات الضمان الصحي - ضمان وشركة الغانم إنترناشيونال، والفئة الفضية دار مستشارو الخليج، كما توجه بالشكر إلى الجهات المشاركة وهي وزارة الأشغال العامة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبلدية الكويت وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



كما خص السلمان بالشكر الخبراء العالميين والإقليميين والمحليين الذين سيثرون أنشطة المؤتمر بخبرتهم المتخصصة والقيمة، وكذلك جميع المشاركين والحضور عبر الفضاء السيبراني من داخل الكويت وخارجها.



وتوجه أخيرا بشكر خاص إلى الشريك العلمي للمؤتمر مجموعة الحمد القانونية والراعي الإعلامي الحصري جريدة «الأنباء» الكويتية وفريقي عمل شركة نوف إكسبو واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لجهودهم في تنظيم المؤتمر.



ودعا م.السلمان الراغبين في المشاركة وحضور فعاليات المؤتمر إلى التسجيــل عبـر الرابط الخـاص بذلك علــى https://events.vmeetsworld.com/pro/login/97950651.