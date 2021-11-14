أعلنت د.هنادي مبارك المباركي رئيسة المؤتمر ومؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية والمستشارة في التنويع الاقتصادي والابتكار، عن انطلاق المؤتمر الافتراضي العالمي لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال لعام 2021 من 16 الى 18 نوفمبر لمدة



9 ساعات يوميا ليتناسب مع حجم المشاركات العالمية حيث تبدأ الجلسات من الساعة 3 ظهرا إلى 12 ليلا بتوقيت الكويت بمشاركات خليجية وعالمية وإقليمية.



وبينت د.المباركي في بيان صحافي، ان المؤتمر يأتي بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمية وتكمن أهميته في تعزيز الاقتصاد القائم على الرقمنة وارتباطه برفع المؤشرات التنافسية العالمية التي يقاس بها تطور الدول لتكون في مصاف الدول العالمية إضافة الى القيمة المضافة لمخرجات مراكز الابتكار التي أنقذت البشرية من الكارثة الصحية التي ألمت بالعالم لتضافر الجهود العالمية للتوصل الى اللقاح في وقت قياسي.



ويضم المؤتمر أكثر من 30 دولة مشاركة و300 خبير بمشاركات متميزة ومتنوعة من المنظمات العالمية والمحلية والإقليمية المتخصصة في بناء المنظومة الابتكارية وريادة الأعمال مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومنظمة الوايبو WIPO وشبكة الأعمال الأوروبية EBN، مكتب الابتكار وريادة الأعمال التابع لمنظمة الأمم المتحدة unctad وUN ومنظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي GCCSG وإدارة المشروعات الصغيرة بالولايات المتحدة الأميركية US.SBA والمجلس العالمي للتنمية الاقتصادية IEDC ومراكز الابتكار وريادة الأعمال في مختلف الجامعات العالمية والمؤسسات الأكاديمية وشركات عالمية تمثل القطاع الخاص.



وتبدأ فعاليات افتتاح المؤتمر بـ 36 من كبار الشخصيات من الشيوخ والوزراء والقياديين المحليين والخليجيين على مدار الأيام



الـ 3 في حين يبدأ المؤتمر بكلمة وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، ورئيس تحرير جريدة «الأنباء» يوسف خالد المرزوق، والسفيرة بيلندا لويس سفيرة المملكة المتحدة في الكويت، والأميرة دعاء بنت محمد رائدة العمل المجتمعي من المملكة العربية السعودية، والشيخة د.علياء القاسمي خبيرة التنمية الاجتماعية من دولة الإمارات، والشيخ د.ثاني آل ثاني مدير مركز قطر للتحكيم الدولي.