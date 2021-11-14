تواصل شركة الخطوط الجوية الكويتية جهودها واستعداداتها الحثيثة لعودة التشغيل الكامل لرحلاتها التجارية المباشرة إلى كل الوجهات التي كانت تشغل لها بالسابق، وذلك ضمن مساعيها الدؤوبة لتقديم خيارات أوسع لركابها الكرام، وللوصول إلى أهدافها المرجوة في تحقيق التميز بخدمة العملاء وتقديم أفضل الحلول لهم.



وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي: تتقدم الخطوط الجوية الكويتية بجزيل الشكر ووافر الامتنان لمجلس الوزراء على قرارهم الأخير بتكليف الإدارة العامة للطيران المدني بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية.



وأضاف العنزي ان «الكويتية» ستقوم اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل بزيادة عدد الرحلات إلى بعض الوجهات تدريجيا وإعادة تشغيل وجهات أخرى، حيث تقرر زيادة عدد تشغيل الرحلات إلى لندن بواقع رحلة واحدة يوميا بعدما كانت 4 رحلات بالأسبوع، كما سيتم تشغيل 3 رحلات يوميا إلى القاهرة و4 رحلات يوميا إلى دبي و3 رحلات في الأسبوع إلى نيويورك، وذلك بعد موافقة الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي.