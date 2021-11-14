49 مليون معاملة رفعت عـدد مرات الشراء 60%2.9 مليار دينار زادت قيمة المشتريات بـ 71%

مصطفى صالح وعلي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» عن أن حجم مشتريات المواطنين والمقيمين عبر المواقع الإلكترونية بلغ 7.2 مليارات دينار خلال أول 9 أشهر من 2021، وذلك بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 71% بما قيمته 2.98 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2020 حيث بلغ حجم المشتريات حينها 4.22 مليارات دينار.



ولجهة عدد معاملات الشراء «أونلاين» فقد ارتفعت بنسبة 60% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بما عدده 49 مليون عملية شراء، لتصل إلى نحو 131 مليون عملية شراء حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 82 مليون عملية شراء بنهاية سبتمبر 2020، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لقرارات الحكومة بالتخفيف من الإجراءات والقيود الاحترازية المفروضة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتعكس الأرقام وجود طفرة في قيمة مشتريات المواطنين والمقيمين عبر «أونلاين» خلال أول 9 أشهر من العام الحالي حيث بلغت نسبة قيمة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية قياسا إلى إجمالي الانفاق أكثر من 29% بما قيمته 7.2 مليارات دينار من أصل 24.6 مليار أنفقت منذ أول يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، بينما كانت تلك النسبة عن الفترة ذاتها من عام 2020 نحو 23.57% بما قيمته 4.2 مليارات من أصل 17.9 مليار دينار. وعكست أرقام 2021 طفرة كبيرة في الإنفاق على المعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية داخل الكويت، إذ ارتفعت بنسبة تناهز 72% بما قيمته 2.78 مليار دينار، حيث بلغت مشتريات المواطنين والمقيمين منذ يناير حتى سبتمبر الماضي 6.67 مليارات دينار، مقارنة بـ 3.8 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2020.



ولجهة المعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية في الخارج فقد ارتفعت بنسبة تناهز 56% بما قيمته 192 مليون دينار، حيث بلغت 534.5 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة بـ 342.4 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2020.



وتشير الأرقام إلى حدوث زيادة أيضا في عدد عمليات الشراء «أونلاين» قياسا إلى إجمالي عمليات الشراء أو السحب عبر البطاقات البنكية المختلفة، إذ بلغت نسبة عمليات الشراء «أونلاين» 28.65 من إجمالي المعاملات بواقع 131 مليون عملية شراء أونلاين من أصل 456.8 مليون عملية شراء وسحب أموال تمت خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بما نسبته 27.8% من إجمالي عمليات السحب والشراء خلال الفترة ذاته من العام 2020 حيث بلغت عمليات المشتريات أونلاين 81.8 مليون عملية مقارنة بـ 293.9 مليون عملية سحب وشراء. وارتفع عدد معاملات الشراء «أونلاين» داخل الكويت خلال أول 9 أشهر من 2021 إلى 113.77 مليون عملية مشتريات مقارنة بـ 69 مليون عملية عن الفترة ذاتها من 2020، بينما ارتفع عدد عمليات الشراء من الخارج إلى 17.11 مليون عملية شراء مقارنة بـ 12.8 مليون عملية في 2020.