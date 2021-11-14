علاء مجيد



كشفت إحصائية أعدتها «الأنباء» حول النتائج المالية لصناديق الأسهم الكويتية البالغ عددها 22 صندوقا (منها 14 صندوقا تقليديا و8 صناديق إسلامية)، عن فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي عن تحقيق أرباح بلغت نحو 192.26 مليون دينار بارتفاع قدره 277% عن الفترة المقارنة من العام الماضي والتي حققت خلالها خسائر بقيمة 108.72 ملايين دينار.



وأظهرت الإحصائية أن حساب العائد على أصول الصناديق (صافي الأرباح نسبة إلى إجمالي الأصول) تخطى 20%، ما يعد واحدا من أفضل معدلات العائد على الاستثمار بين كل الأوعية الاستثمارية.



وكانت المساهمة الأكبر للصناديق التقليدية التي بلغت أرباحها 161.8 مليون دينار لتساهم بنسبة 84.2% من إجمالي أرباح كل الصناديق في حين بلغت أرباح الصناديق الإسلامية 30.46 مليون دينار وبنسبة 15.8% من إجمالي أرباح كل الصناديق.



وانعكس الأداء الإيجابي للبورصة الكويتية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي على أداء الصناديق، حيث سجل المؤشر العام للبورصة الكويتية ارتفاعا سنويا بنحو 23.7% بنهاية تداولات سبتمبر الماضي عند مستوى 6864 نقطة مقارنة بإغلاق نهاية ديسمبر من العام الماضي عند 5546 نقطة.



وتأتي هذه الارتفاعات مع زيادة التدفقات الأجنبية في البورصة الكويتية والتحسن الواضح في مستويات أسعار النفط الذي تخطى مستوى 80 دولارا بالسوق العالمي.



من جهة ثانية، بلغت سيولة 22 صندوق استثمار بنهاية الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2021 من واقع القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي قرابة 16 مليون دينار بتراجع قدره 53% مقارنة بـ 33.57 مليون دينار بنهاية سبتمبر من 2020.



وقد بلغ حجم السيولة لدى الصناديق التقليدية البالغ عددهم 14 صندوقا 13.87 مليون دينار بنهاية الأشهر الأولى من العام الحالي مقابل 28.14 مليون دينار بنهاية الفترة المقارنة من عام 2020 اي بتراجع بلغ 50.7%. كما تراجعت السيولة لدى الصناديق الإسلامية البالغ عددها 8 صناديق لتحقق 1.93 مليون دينار مقارنة بـ 5.43 ملايين دينار بنهاية الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2020 أي بتراجع قدره 64.4%.



وتصل تلك السيولة لدى مديري الاستثمار الكويتيين إلى نحو 1.66% من إجمالي قيمة الأصول التي يقومون بإدارتها، حيث بلغت تلك الأصول بنهاية الأشهر الـ 9 من العام الحالي قيمتها 952 مليون دينار.



هذا، وقد شهدت الأصول ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 11.7% مقارنة بـ 852 مليون دينار بنهاية الأشهر الـ 9 الأولى من العام الماضي.