علاء مجيد



بلـــغ مجمــــوع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في أكتوبر الماضي نحو 2.082 مليار دينار بتراجع قدره 4 ملايين دينار وبنسبة 0.19% عن شهر سبتمبر الماضي البالغ 2.086 مليار دينار، مقسمة الى 2.051 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 30.525 مليون دينار.



وقد حافظت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر أكتوبر على نفس مستوى شهر سبتمبر لتصل الى 1.226 مليار دينار مقارنة بـ 1.226 مليون دينار في سبتمبر الماضي.



بينما ارتفعت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 2.56 مليون دينار حيث وصلت في نهاية أكتوبر الى 655.38 مليون دينار مقارنة بـ652.82 مليون دينار في سبتمبر الماضي. بينما تراجعت فئة 5 دنانير بقيمة 4.91 ملايين دينار حيث بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 95.35 مليون دينار مقارنة بـ 100.26 مليون دينار في سبتمبر الماضي.



كما انخفضت فئة الواحد دينار بقيمة 1.49 مليون دينار حيث بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 50.38 مليون دينار مقارنة بـ 51.87 مليون دينار في سبتمبر الماضي. كما انخفضت ايضا فئة النصف دينار بقيمة 770 الف دينار حيث بلغت 13.11 مليون دينار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ 13.88 مليون دينار في سبتمبر الماضي. واخيرا انخفضت فئة الربع دينار بقيمة 540 الف دينار حيث بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 10.96 ملايين دينار مقارنة بـ 11.50 مليون دينار في سبتمبر الماضي.



اما على مستوى المسكوكات فارتفعت بنسبة 0.23% حيث بلغت في شهر أكتوبر 30.52 مليون دينار مقارنة بـ 30.45 مليون دينار في شهر سبتمبر الماضي حيث ارتفعت فئة 100 فلس بمقدار 40 الف دينار لتصل الى 13.761 مليون دينار بنهاية أكتوبر مقارنة بـ 13.721 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي.



كما ارتفعت فئة 50 فلسا بنهاية شهر أكتوبر الماضي لتصل الى 9.642 ملايين دينار مقارنة بـ 9.618 ملايين دينار بنهاية سبتمبر الماضي كما ارتفعت ايضا فئة الـ 20 فلسا بنهاية شهر أكتوبر لتصل الى 4.021 ملايين دينار مقارنة بـ 4.019 ملايين دينار بنهاية سبتمبر الماضي. وزادت فئة الـ 10 فلوس بنهاية أكتوبر الماضي لتصل الى 1.859 مليون دينار مقارنة بـ 1.856 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي كما زادت فئة الـ 5 فلوس بنهاية أكتوبر الماضي 1.066 مليون دينار مقارنة بـ 1.064 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي وأخيرا بلغت فئة الواحد فلس بنهاية أكتوبر 12.75 الف دينار وهو نفس قيمة شهر سبتمبر الماضي أيضا.