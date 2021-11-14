حاز فريق «جازو للسباقات» GR على لقب «بطولة العالم للتحمل» للعام 2021، التي ينظمها «الاتحاد الدولي للسيارات» بعد فوزه بالمركزين الأول والثاني خلال سباق «البحرين 8 ساعات» الذي أقيم مؤخرا. وقد شهد ختام الموسم إنهاء كازوكي ناكاجيما مسيرته المتألقة في هذه البطولة بطريقة استثنائية، وذلك بعد الفوز المبهر الذي حققه على متن مركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية GR010 عالية الأداء التي تحمل الرقم 8، والذي يشاركها مع زملائه في الفريق سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي. وفي الوقت ذاته، احتفظ الفائزون بسباق لومان، بمن فيهم مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز، بلقب بطولة السائقين باحتلالهم المركز الثاني خلال الجولة السادسة والأخيرة من الموسم على متن مركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية GR010 عالية الأداء التي تحمل الرقم 7. أما كوباياشي، فيعد حاليا أول سائق من اليابان يفوز ببطولة العالم مرتين على متن المركبات المزودة بأربع عجلات، بينما أصبح لوبيز ثاني أرجنتيني يفوز بخمس بطولات عالمية من تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات.



وبعد يوم حافل بالإنجازات المميزة، أصبح «جازو للسباقات» أول فريق يفوز بكافة السباقات في موسم واحد من بطولة العالم للتحمل. كما نجح الفريق في تعزيز سلسلة انتصاراته المتتالية غير المسبوقة ورفعها إلى تسعة من خلال مشاركته في السباق السبعين الذي يخوضه منذ دخوله بطولة العالم للتحمل للمرة الأولى في العام 2012. وتجدر الإشارة إلى أن آخر سباقين من الموسم نظما على مدار عطلتي نهاية أسبوع متتاليتين في البحرين بعد إلغاء الجولة الخامسة في مدينة فوجي اليابانية بسبب استمرار القيود على السفر التي فرضتها جائحة كوفيد-19، فيما يعني الفوز خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من بطولة البحرين المزدوجة أن تويوتا قد حصلت بالفعل على لقبها الرابع لبطولة المصنعين وقبل انطلاقة السباق النهائي.



وبذلك، تنتهي مسيرة ناكاجيما التي بدأها مع إطلاق مركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية TS030 في شهر يناير من العام 2012، حيث فاز متقدما على لوبيز بـ 7 ثوان و351 جزءا من الثانية، والذي أدى تحقيقه للمركز الثاني إلى فوز فريق مركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية GR010 عالية الأداء التي تحمل الرقم 7 بلقب عالمي آخر. وبهذه المناسبة، صرح آكيو تويودا رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن، قائلا: «أبارك للفريق فوزه بالبطولة. لقد ربحنا جميع السباقات الستة في العام الأول من مشاركة مركبة تويوتا الـ«هايبرد» الكهربائية GR010 عالية الأداء، وذلك بفضل الجهود العظيمة التي قدمها السائقون والفريق بشكل عام. وأنا ممتن جدا لفوز هاتين المركبتين المتميزتين بالبطولة، كما أهنئ السائقين الثلاثة كاموي ومايك وخوسيه على فوزهم بسباق «لو مان 24 ساعة» وكذلك ببطولة السائقين. وأود أيضا أن أتقدم بالشكر والتقدير للشركاء الذين ساندونا خلال هذا التحدي ضمن هذه الفئة الجديدة للمركبات الخارقة عالية الأداء».