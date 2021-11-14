اقتربت إنجلترا بشكل كبير من بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بعد اكتساحها ضيفتها ألبانيا بخماسية نظيفة ضمن الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الأوروبية، فيما أهدر جورجينيو ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة ليصعب تأهل إيطاليا بطلة أوروبا بعد اكتفائها بالتعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفتها سويسرا. في المجموعة الثالثة، بقيت إيطاليا في الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق هدفين أمام سويسرا وبالتالي تأجل حسم بطاقة المجموعة إلى الجولة الأخيرة غدا عندما تحل إيطاليا ضيفه على ايرلندا الشمالية، وتلعب سويسرا مع ضيفتها بلغاريا. وكانت سويسرا البادئة بالتسجيل عبر مدافع ماينتس الألماني سيلفان ويدمر (11)، وردت إيطاليا عبر مدافع نابولي جوفاني دي لورنتسو (36)، قبل أن يهدر لها الاختصاصي لاعب وسط تشلسي ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة. وباتت إيطاليا مطالبة بالحفاظ على فارق الهدفين أو هدف عن سويسرا في الجولة الأخيرة لان تعادلهما أهدافا يمنح البطاقة إلى سويسرا التي هزت الشباك في إيطاليا.



وبدا شبح الفشل في التأهل إلى النهائيات عام 2018 واضحا على لاعبي ايطاليا حيث عاب مهاجميها التسرع وغياب الفاعلية أمام المرمى السويسري، لكن مدربهم روبرتو مانشيني أعرب عن ثقته في قدرة «فريقه في التأهل من المباراة المقبلة. يجب أن نستعيد طاقتنا ونستعد لمواجهة إيرلندا الشمالية التي ستكون صعبة».



سجل المهاجم هاري كين ثلاثية «هاتريك» ليضع إنجلترا على مشارف التأهل عن المجموعة التاسعة، باكتساحها ألبانيا على ملعب ويمبلي بخماسية نظيفة، فيما ضمنت پولندا خوض الملحق أقله بفوزها السهل على مضيفتها أندورا 4-1.



ورفع المنتخب الإنجليزي وصيف بطل أوروبا رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة التاسعة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن پولندا، وسيكفيه التعادل أمام مضيفه سان مارينو المتواضع المتذيل من دون نقاط الاثنين لبلوغ النهائيات فميا تستضيف پولندا المنتخب المجري. وجاءت أهداف أصحاب الأرض من هاتريك كين في الشوط الأول (18 و33 و45+2) وهاري ماغواير (9) وجوردان هنردسون (28).



ورفع كين رصيده الى 39 هدفا في المباريات الرسمية والتنافسية لإنجلترا (44 بالمجمل) متجاوزا الرقم القياسي السابق لواين روني (37).



وضمنت اسكتلندا الملحق الفاصل بفوزها الثمين على مضيفتها مولدافيا 2-0 في كيشيناو ضمن منافسات المجموعة السادسة. وتابعت الدنمارك، صاحبة بطاقة النهائيات عن المجموعة، انتصاراتها المتتالية وعلامتها الكاملة في التصفيات بفوز تاسع كان على حساب على ضيفتها جزر فارو 3-1.