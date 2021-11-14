باتت الأرجنتين على مشارف التأهل إلى كأس العالم 2022 في كرة القدم، بعد عودتها بفوز ثمين من الأوروغواي 1-0، في الجولة 13 من تصفيات أميركا الجنوبية، في مباراة شارك فيها أسطورتها العائد من إصابة ليونيل ميسي في آخر ربع ساعة.



وتدين الأرجنتين بفوزها في ديربي «ريو دي لا بلاتا» إلى جناحها المخضرم أنخل دي ماريا صاحب هدف الفوز المبكر بتسديدة جميلة (7).



ونزل نجم «ألبي سيليستي» ليونيل ميسي بديلا قبل ربع ساعة من نهاية الوقت، إذ عاد من إصابة في ركبته وعضلاته أبعدته عن آخر مباراتين لفريقه باريس سان جرمان.



وفي مباراة سنحت فيها للأوروغواي عدة فرص، صنعت تسديدة دي ماريا «اللولبية» من حافة المنطقة في المقص البعيد، الفارق لفريق المدرب ليونيل سكالوني الذي كرر فوزه على الأوروغواي.



ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى 28 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني من المجموعة، بفارق 6 نقاط عن البرازيل التي أصبحت أول دولة تضمن تأهلها من أميركا الجنوبية، لتلتحق بألمانيا والدنمارك.



وتبتعد الأرجنتين، المشاركة في المونديال دون انقطاع منذ 1974، بفارق كبير عن الإكوادور (20)، وكل من تشيلي وكولومبيا والأوروغواي (16).



وبحال فوزها الثلاثاء المقبل على البرازيل في مباراة توقفت سابقا بسبب مخاوف صحية، ستضمن الأرجنتين بطاقة التأهل بحال عدم فوز أي من كولومبيا وتشيلي والأوروغواي.



ولم تخسر الأرجنتين، بطلة العالم 1978 و1986، في آخر 26 مباراة.