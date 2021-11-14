يسعى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا في التنس لتحقيق فوزه السادس في دورة «ايه تي بي» الختامية ومعادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر، واختتام موسم دون خلاله اسمه على صفحات الأرقام القياسية. وتقام نهائيات «ايه تي بي» التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين للمرة الأولى في مدينة تورينو الإيطالية من اليوم حتى 21 الجاري بعد أن نظمتها لندن في السنوات الـ12 الأخيرة، حيث يغيب عنها وللمرة الأولى منذ 2016 الأسطوريان فيدرر والإسباني رافايل نادال. بسط «ديوكو» هيمنته على عالم الكرة الصفراء في عام رصعه بالأرقام القياسية والانجازات وأوقعت القرعة كلا من ديوكوفيتش وتسيتسيباس وروبليف ورود في المجموعة الخضراء، فيما تضم المجموعة الأخرى (الحمراء) مدفيديف، إلى جانب زفيريف وبيريتيني وهوركاش.