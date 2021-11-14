كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن نادي برشلونة يستهدف ثلاثة لاعبين من فريق تشلسي الإنجليزي، حيث يأمل المدرب الجديد للفريق تشافي هيرنانديز في جلب تعزيزات تناسب نظامه وتعيد برشلونة مجددا إلى شكل تنافسي.



وأوضحت الصحيفة - في تقرير لها أمس، أن برشلونة حدد ثلاثة أهداف يمكن أن تنتقل إلى «كامب نو» في انتقالات الشتاء وهم حكيم زياش هو الاسم الأول في قائمة برشلونة، حيث انتقل اللاعب المغربي الدولي بأموال كبيرة إلى ستامفورد بريدج في عام 2020 بعد فصل رائع في أياكس، ومع ذلك، فهو لا يعيش أفضل الأوقات في إنجلترا، ففي موسمه الأول مع تشلسي، سجل الجناح هدفين فقط في أكثر من 23 مباراة بثلاث تمريرات حاسمة، وهناك أمل في أن تساعده جذوره في أياكس على التكيف مع برشلونة إذا مرت هذه الخطوة.



والاسم الثاني المذكور هو الأميركي كريستيان بوليسيك، الذي يلعب حاليا أيضا في تشلسي، ويكافح للتألق في لندن حيث سجل ستة أهداف فقط بالدوري الإنجليزي العام الماضي.



أما الاسم الثالث في القائمة فهو كالوم هودسون أودوي، وظهر اللاعب البالغ من العمر 21 عاما لأول مرة مع تشلسي في موسم 2017-2018 وسرعان ما أصبح جزءا لا يتجزأ من ديناميكيات الفريق.