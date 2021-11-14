ينوي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قيادة بلاده إلى تأهل مباشر لمونديال 2022 في قطر، عندما يستقبل وصيفه الصربي في المجموعة الأولى ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الأوروبية، فيما تسعى إسبانيا للحاق بركب المنتخبات المتأهلة من دون المرور بالملحق، عندما تستقبل بدورها وصيفتهـــــــــا السويــــــد فـــي المجموعة الثانية.



ويكفـي «سي آر7» قائد البرتغال ورفاقه الخروج بتعادل سلبي خلال قمة هذه المجموعة، عندما يواجهون صربيا للتأهل المباشر إلى العرس الكروي في قطر. ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز. يتساوى المنتخبان برصيد 17 نقطة لكل منهما مع 5 انتصارات وتعادلين، ولكن مع أفضلية الأهداف لصالح أبطال أوروبا 2016 (+12 مقابل +8)، وفي حال الخسارة سيتوجب عليهم أن يمروا مجددا عبر الامتحان الصعب للملحق الأوروبي: في عام 2013، اضطر رونالدو للتسجيل أربع مرات من أجل التغلب على السويد ونجمها زلاتان إبراهيموفيتش لبلوغ مونديال 2014. وستحذو إسبانيا حذو البرتغال، في حال تمكنت بدورها من انتزاع التعادل من ضيفتها السويد في إشبيلية. ويحتل «لا روخا» صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن رفاق العائد المخضرم إبراهيموفيتش بعد سقوطهم المفاجئ أمام جورجيا 0-2 في الجولة السابقة، في حين استفادت إسبانيا من الهدية والفوز على اليونان 1-0 للتقدم للمركز الأول.



وبالرغم من الإصابات والتجدد، وعد المدرب لويس إنريكي بعد عودته إلى دكة بدلاء «لا روخا» بقيادة الجيل الجديد من اللاعبين الموهوبين حتى كأس العالم، والذي بات قاب قوسين أو أدنى من الوفاء بوعده. وفي حين يحتاج المنتخب الإسباني لمجرد التعادل لحجز بطاقته إلى قطر، فان الخسارة ستحول دون ذلك وتؤهل بالتالي رفاق «إيبرا»، على أن يخوض «لا روخا» الملحق. وفي المجموعة الثامنة ستحسم بطاقة التأهل المباشر خلال القمة التي تجمع روسيا مع مضيفتها كرواتيا. ويأمل المنتخب الروسي، الذي يتصدر مجموعته مع 22 نقطة وبفارق نقطتين عن وصيف بطل مونديال روسيا 2018، أن يعود على الأقل بتعادل يضمن له اللحاق بالمنتخبات المتأهلة إلى روسيا، في حين يبحث رجال المدرب زلاتكو داليتش عن النقاط الثلاث لتفادي خوض الملحق.



وفي المجموعة العاشرة، يحتدم الصراع على المركز الثاني بعدما كان ضمن المنتخب الألماني صاحب الصدارة مع 24 نقطة من 8 انتصارات وهزيمة تأهله في وقت سابق. وتتنافس كل من مقدونيا الشمالية الثانية (15 نقطة) مع رومانيا الثالثة (14) وأرمينيا الرابعة والأقل حظا (12) على بطاقة الملحق، فتستقبل الأولي على ارضها إيسلندا، فيما تحل الثانية ضيفة على ليشتنشتاين وتستقبل الثالثة منتخب المانشافات.