تشهد مباريات اليوم الأحد ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 مبارزتين طاحنتين على التأهل إلى الدور الحاسم بين غانا وجنوب افريقيا من جهة وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبنين من جهة أخرى.



ويتعين على غانا الفوز على جنوب إفريقيا لتقتنص صدارة المجموعة السابعة، إذ تحتل المركز الثاني راهنا برصيد 10 نقاط من 5 مباريات مقابل 13 نقطة لجنوب أفريقيا.



وسيكون الفوز بفارق هدف لمصلحة غانا، كونه سيعادل خصمته بعدد النقاط وفارق الأهداف، بيد انه سيتفوق في عدد الأهداف المسجلة.



وكانت مباراة الذهاب بينهما انتهت بفوز جنوب أفريقيا 1-0، وفي مواجهة هامشية ضمن المجموعة عينها، تلعب إثيوبيا (4) مع زيمبابوي (1).



وفي المباراة الثانية يبدو منتخب بنين أقرب من أي وقت مضى للتأهل إلى كأس العالم، حيث بمقدوره التأهل إلى الدور الحاسم للمرة الأولى بحال عدم خسارته في كينشاسا أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وتتصدر بنين المجموعة العاشرة بـ 10 نقاط، بفارق نقطتين عن خصمتها. وكانت مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل 1-1.



وفي المجموعة عينها تلعب تنزانيا الثالثة (7) مع مدغشقر متذيلة الترتيب.



وسينضم المتأهلان إلى منتخبات المغرب، السنغال، مالي ومصر التي ضمنت بلوغ الدور الحاسم، حيث يخوض كل منتخب مباراتي ذهاب وإياب لضمان بطاقة المونديال الذي يشهد مشاركة 5 منتخبات أفريقية.