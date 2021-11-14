قاد الثنائي الشاب كريستيان بوليسيتش وويستون ماكيني منتخب الولايات المتحدة الأميركية إلى فوز هام على ضيفته المكسيك 2-0، في الجولة السابعة ضمن الدور الحاسم من تصفيات كونكاكاف المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم.



ورفع لاعبو المدرب غريغ بيرهالتر رصيدهم في الصدارة إلى 14 نقطة من 7 مباريات، بفارق الأهداف عن المكسيك.



وعززت كندا حظوظها بظهور أول في المونديال منذ 1986، بفوزها الثاني تواليا على حساب كوستاريكا خامسة الترتيب 1-0 في إدمونتون.



ورفعت كندا رصيدها إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة يتيمة عن الصدارة، وتقف بنما، الطامحة بظهور جديد بعد 2018، وراءها مع 11 نقطة بعد فوزها الصعب على هندوراس متذيلة الترتيب 3-2.