عبدالله بوشهري وعبدالله عبدالرضا منتجان أعمالهما «هوليوودية»

أستعرض عضلاتي وقدراتي التمثيلية في «محمد علي رود 2»



ياسر العيلة



النجم عبدالله بهمن فنان لم يتقمص يوما النجومية، ولم يعشق حالة الصخب التي يصنعها بعض الفنانين لأنفسهم، فهو لا يعترف إلا بالموهبة والقدرة على اختراق وجدان المشاهد. عبدالله تحدث لـ «الأنباء» عن جديده من الأعمال الفنية، وأيضا عن عمله الجديد مع المنتج عبدالله بوشهري لشهر رمضان المقبل، حيث قال: انتهيت مؤخرا من تصوير مسلسل «سيزون» لإحدى المنصات الإلكترونية ويتكون من ثماني حلقات بعنوان «الاعتراف»، تأليف مريم الهاجري، وإخراج محمد سمير، وإنتاج عبدالله عبدالرضا، ويشاركني البطولة كل من محمود بوشهري ولمياء طارق وليلى عبدالله وعبدالله عبدالرضا وآخرين، كاشفا عن أن العمل بطولة جماعية ويجسد خلاله شخصية محقق يسعى لفك رموز جرائم قديمة، ويواجه صعوبات شديدة من أجل الوصول الى الحقيقة، والكشف عن شخصية القاتل المحترف الذي يقوم بارتكاب الجرائم، مضيفا: العمل بوليسي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.



وحول تعاونه للمرة الأولى مع المخرج الشاب محمد سمير من خلال هذا العمل، رد: محمد سمير نابغة في الاخراج، وأتوقع له مستقبلا كبيرا، فهو مخرج يحمل رؤية وفكرا مختلفا عن الآخرين.



وعن تعاونه مع المنتج عبدالله عبدالرضا، قال: عبدالرضا منتج شاب يسعى لتقديم اعمال على المستوى الهوليوودي، انا سعيد اننا وصلنا لهذه الطريقة في الانتاج والتعامل مع الفنانين ورفع مستوى الدراما الكويتية إنتاجيا وفنيا لهذه المكانة المميزة، مشيرا الى ان العمل الثاني الذي يقوم بتصويره حاليا هو مسلسل «الخطر معهم»، تأليف وإنتاج وإخراج عبدالله السلمان، والذي يشارك في البطولة ايضا ومعهما النجم د.طارق العلي، وأكمل بهمن: «الخطر معهم» تجربة جديدة لي في مجال الأكشن، وأنا سعيد بالعمل مع د.طارق العلي فهو قامة فنية جميلة والعمل معه اضافة لي.



أما عن جديده لشهر رمضان المقبل، فقال: أستعد للموسم الثاني من مسلسل «محمد علي رود» للمنتج عبدالله بوشهري والكاتب محمد أنور ومن اخراج جاسم المهنا، رافضا الكشف عن تفاصيل الشخصية التي سيقدمها في العمل، مكتفيا بجملة «ان الدور سيكون مفاجأة للمشاهدين ويحمل استعراض عضلات وقدرات تمثيلية». وأردف: الجزء الثاني من «محمد علي رود» بشكل عام يحمل مفاجآت على كافة المستويات وكلنا نسعى لتحقيق نجاح يفوق النجاح الذي حققه الجزء الأول.



وتحدث بهمن عن استمراره في التعاون مع المنتج الكبير عبدالله بوشهري، قائلا: بوشهري من افضل المنتجين في الخليج، وأنا سعيد و«مرتاح» كفنان بالعمل معه، فهو يجيد التعامل مع الفنانين بشكل احترافي، ويشعر الممثل معه وكأنه يعمل في هوليوود من دون مبالغة، ويكفي ان اقول لك ان بوشهري يحضر لأعماله قبل تصويرها بفترة طويلة، والورش التي يقدمها لي لأجهز نفسي على لعب الشخصية التي أجسدها في العمل بشكل احترافي، وهذا في حد ذاته صناعة نجم، ومن الطبيعي ان استمر في العمل معه دائما، وان أكون ملتزما معه بشكل تام، فالعمل الذي أتعاون فيه مع عبدالله بوشهري أعتبره «الماستر» عندي في رمضان من كل عام.



وفي نهاية حديثه حرص بهمن على الإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به جريدة «الأنباء» ودعمها له منذ بدايته إلى الآن.