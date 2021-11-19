شهد وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر العلي، صباح امس طابور المسير (عبور الطبيعة) للطلبة الضباط الدفعة 30 اختصاص والدفعة 47، والذي يقام لرفع القدرة البدنية لدى الطلبة الضباط للعمل تحت أي ضغط وفي اصعب الظروف. وتابع عرضا ميدانيا للطلبة ضباط الاختصاص، اشتمل على مجموعة مختلفة من المهارات القتالية والعسكرية، ثم شاهد عرضا للرماية بالذخيرة الحية.



وأثنى الوزير العلي على الجدية والحماس من المشاركين، والقوة البدنية والتدريبية العالية التي يتمتعون بها، ما يعتبر ركيزة قوية بجانب الناحية العلمية في القيام بالأعمال التي ستوكل اليهم بعد تخرجهم بكل دقة وإتقان وتحت أي ظروف، متوجها الشكر لكل القيادات الامنية التي ساهمت في تدريب الطلبة الضباط، ما يعكس كفاءتهم في تخريج ضباط مؤهلين علميا وميدانيا قادرين على التعامل مع كل الاحداث والظروف.



وأكد ان وزارة الداخلية تولي اهتماما خاصا بالتدريب العملي لرجال الامن ووضعه في ظروف مختلفة للوقوف على جاهزيته واستعداده للتعامل مع أي احداث طارئة وفرض السيطرة الامنية والحفاظ على امن وامان البلاد.



وشدد وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة على التدريب المستمر للطلبة الضباط وصقلهم بأحدث البرامج التدريبية والعلوم التكنولوجية لمواجهة التطور الذي طرأ على اساليب الجريمة وحماية المجتمع من مرتكبيها، مشيرا الي أن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حصن من حصون الوطن وقلعة من قلاعه الحصينة في إعداد الكوادر الامنية المؤهلة علميا وتدريبا، وتخريج رجل امن متسلح بالعلم والمعرفة والتدريب، متمنيا التوفيق للطلبة الضباط في المستقبل لكي يكونوا اعضاء فاعلين في المنظومة الامنية والعين الساهرة على تحقيق امن الوطن واستقراره.



يشار الى ان مدير عام اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء ناصر بورسلي، وقيادات الأكاديمية، كانوا في مقدمة مستقبلي الوزير.