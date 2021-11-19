عبدالله قنيص



أحال رجال الإدارة العامة لشؤون الإقامة وافدا آسيويا إلى إدارة الإبعاد الإداري، على خلفية استغلاله عمله في توصيل طلبات المطاعم وإغراء الخادمات بالعمل بمبالغ كبيرة وتمكينهن من الهرب.



وقال مصدر أمني ان عدة بلاغات وردت إلى مباحث شؤون الإقامة عن هروب خادمات، وأن هناك صلة بين هروبهن ووافد يعمل في أحد المطاعم وجرى تزويدهن بالمطعم الذي يعمل به الوافد.



وتابع المصدر: تم عمل التحريات والتي أكدت أن الوافـــد يتعامل مع مكاتب وهميـــة تقــوم على تشغيل الخادمات باليوميــة او بالساعـــة وجرى رصد الوافد وهو يتنقــل بين مناطق في الفروانية ليتم توقيفه وبرفقته 3 وافدات من جنسيـــات آسيويــة.



من جهته، اعترف الآسيوي باستغلال عمله في تشجيع وافدات من نفس جنسيته على الهرب وتقاضي عمولة من المكاتب الوهمية نظير ذلك، كما أرشد عن بعض المكاتب، جار مداهمتها.