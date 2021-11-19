محمد الجلاهمة



انتقل فريق من الادلة الجنائية في مواقف قريبة من مطار الكويت الدولي لرفع الآثار من داخل مركبة توصيل طلبات تمت سرقتها من قبل شخص مجهول الهوية خلال توقف وافد بها في منطقة اشبيلية لتوصيل طلب واستغل اللص وجود المركبة في وضعية تشغيل والصعود اليها وخلال هروبه من المنطقة على عجالة اصطدم بمركبة مواطن، وبعد نحو 5 ساعات من واقعة السرقة عثرت الاجهزة الامنية على المركبة المبلغ عن سرقتها في مواقف قريبة من مطار الكويت.



وكان وافد يعمل في توصيل الطلبات ومواطن تقدما معا الى مخفر شرطة اشبيلية حيث ابلغ الاول بأنه وخلال قيامه بتوصيل طلب تاركا السيارة في وضعية تشغيل فوجئ بشخص يرتدي الزي المدني يقترب من المنزل حيث اعتقد انه من قاطني المنزل وإذ به يصعد الى السيارة ويهرب بها، فيما قال المواطن ان سيارته قام اللص بدعمها محدثا بها اصابات، وعليه تم تسجيل قضية للأول تحت عنوان سرقة مركبة وتحرير مخالفة مرورية وللمواطن قضية اصطدام وهروب ومن ثم جرى تعميم أوصاف السيارة.



وأضاف المصدر: بعد ساعات تلقت عمليات الداخلية برقية بالعثور على المركبة المسروقة على مقربة من المطار، مشيرا الى ان احتمالات سفر اللص واردة، واحتمالية وضع السيارة على مقربة من المطار في محاولة للص لعدم تعرف السلطات الامنية عليه.



وناشد المصدر مجددا المواطنين والمقيمين تجنب وضع سيارتهم في وضعية تشغيل والخروج منها حتى ولو لأقل من دقيقة، لافتا الى ان تكرار هذه النوعية من الجرائم يستوجب المزيد من الوعي وضرورة الحفاظ على الممتلكات الخاصة بما فيها السيارة بتأمين توقفها وإغلاق محركها قبل الخروج منها.